蘇沛豐：郵儲行獲李錄增持看好

大型內銀之中，可留意上周五曾飈升逾一成的郵儲銀行（1658）。股價急升，除了因為同業之第四季業績勝預期利好行業氣氛外，還因為獲著名投資者李錄增持H股至逾5%。李錄曾被視為股神巴菲特的接班人選，成名作是早於2008年向巴菲特推介比亞迪（1211），而是次增持郵儲銀行的是李錄旗下基金喜馬拉雅資本。

零售銀行業務突出

撇除名人增持的因素，郵儲行有其獨特優勢，主要在於零售銀行業務突出，以及撥備覆蓋充足。內地零售貸款於2020年第一季短暫受疫情拖累放緩，第二季已回升，其中較受疫情影響的信用卡及個人消費貸款復蘇得尤其快，反觀企業貸款之壞帳風險稍高。郵儲行是唯一以零售業務為戰略重心的國有銀行，在現時疫情受控、消費復蘇的環境下，盈利表現料較其他國有銀行優勝。郵儲行去年10月公布的第三季業績，純利按年增長13.5%，首三季累計跌幅收窄至2.7%，盈利已佔市場對全年估計之92%，全年盈利很大機會勝預期。

截至去年9月底，郵儲行之不良貸款覆蓋率高達403%，是全國性銀行之中第二高，反映撥備充分，隨着經濟復蘇，盈利應有較大上升空間。

此外，郵儲銀行去年11月底向控股股東郵政集團非公開發行A股，集資不超過300億元人民幣，全部用於補充核心一級資本，亦有助貸款增長和盈利復蘇，同時令削減股息的風險大減。

5元可吸納 中長線目標6.5元

技術走勢方面，股價去年6月開始形成「頭肩底」利好形態，上周升穿頸線，可以5元吸納，中長線量度目標6.5元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]