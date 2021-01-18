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潘迪藍：亞洲經濟差 料貨幣匯率反跑贏

【明報專訊】今年世界各國經濟表現可能會出現明顯差異，發達經濟體由於率先推行大規模新冠肺炎疫苗接種計劃，為了阻止疫情傳播而推行的限制措施得以放寬，經濟活動迅速恢復正常，她們的產出有望出現強勁反彈。相比之下，在很多發展中國家，由於未能確保獲得數以十億劑疫苗的供應，以及在分發和管理疫苗上出現物流困難，新興市場經濟活動將會在今年持續受遏抑，甚或直至2022年。矛盾的是，新興市場國家今年的經濟表現跑輸給先進國家，反而會有助亞洲新興經濟體的貨幣匯率跑贏其他國家。

自從1990年代後期的亞洲金融風暴以來，亞洲貨幣匯率的最大支持就是來自該地區的貿易盈餘。但今年發達國家和發展中國家的經濟表現迥異，反而有助這些貿易盈餘擴大。一方面，發達經濟體的快速復蘇，將會意味着她們對亞洲的出口產品的需求上升。去年下半年，亞洲區出口的復蘇主要是由電子產品付運量大增來驅動，特別是來自北亞區，因為新冠病毒疫情的隔離措施刺激了發達國家對於新科技硬件的需求，全球對於5G設備的需求亦維持強勁。今年發達國家經濟活動恢復正常，將會意味着她們對於亞洲出口產品的需求增長會較為廣泛和平均，包括非科技產品的出口也會增長。這將會有助去年表現不振的東南亞低價值產品生產商在今年提升表現。

亞洲疫苗供應緩慢 料經濟受影響

另一方面，大多數亞洲經濟體在確保疫苗供應方面進展緩慢，在推行有效的疫苗接種計劃方面，面臨着相當多障礙。因此，她們今年內有可能無法獲得群體免疫力，並且有可能因為疫情反覆爆發，而令到經濟持續受干擾，這將會抑制她們對於外國進口產品的需求。出口增長加上進口疲弱，將會令亞洲經濟體的貿易盈餘進一步擴大，對亞洲貨幣升值的支持力度更大。

若是以往，亞洲各經濟體的中央銀行可能傾向於干預外匯市場，以抵禦這種貨幣升值壓力。例如，她們去年就大力干預，大量購入美元，這可以從該地區的外匯儲備急劇增加看到。結果，大部分亞洲貨幣只是溫和升值，個別甚至還貶值。這種干預並非沒有理由，在極端波動時期，可以加強外部緩衝。當全球需求疲弱時，有助保持這些經濟體的出口競爭力。（其中，韓國和台灣是全球電子產品周期的主要贏家，承受了最大的貨幣升值幅度；而亞洲其他經濟體就更加不願意其貨幣升值。）

最終，由於區內貨幣增加了流動性，在這些經濟體內形成了寬鬆的貨幣條件。但亞洲各經濟體的中央銀行今年可能不太願意在外匯市場進行干預，以阻止其貨幣升值。

1. 這些經濟體已經坐擁大量的外匯儲備。隨着極端波動時期結束，因為美元進一步貶值而造成政治上十分尷尬的外匯儲備估值下跌風險已經不存在，這令到她們出手干預的吸引力減弱。

2. 人民幣正在升值。中國內地在製造業供應鏈中的主導地位，意味着人民幣升值可以讓亞洲其他經濟體的央行對其本國貨幣升值抱較為放鬆的態度。

3. 這些經濟體不希望被美國列為「匯率操縱國」。大多數亞洲國家已經被美國財政部列入觀察名單之內，越南在去年12月更加被列為「匯率操縱國」。

因此，幾乎沒有國家想當出頭鳥，並且不必要地與美國抗衡，至少直至她們能夠衡量新一屆美國政府的政策立場和脾性為止。

亞洲新興國貿易盈餘擴大 支持貨幣升值

總而言之，發達國家今年可望出現強勁復蘇，新興經濟體的本土經濟將會繼續遭受疫情干擾。這將會令亞洲新興經濟體的貿易盈餘進一步擴大，為區內貨幣升值產生支持作用。同時，亞洲新興經濟體的中央銀行不會過度反對其貨幣升值，反而會較願意讓市場力量來決定其匯率。因此，若投資者購入這些貨幣時未有對冲，也可以相對安心，在亞洲貨幣體系之內，北亞區貨幣將會繼續受到全球電子產品周期的支持，其中以韓國最受惠於發達國家的經濟復蘇。

相比之下，東南亞國家貨幣的升值速度會比北亞區貨幣慢一點，但亦顯得更具吸引力，隨着發達經濟體全面復蘇，她們亦有潛力追上來。至於馬來西亞令吉和印尼盾等大宗商品貨幣，亦將會受惠於商品出口復蘇及商品價格進一步上升。不過，由於持續的政治問題及跨境旅遊持續低迷，泰銖可能仍是區內表現較差的貨幣。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

相關字詞﹕匯率操縱國 發達經濟體 經濟復甦 新冠疫苗 貿易盈餘 電子產品周期 亞洲貨幣升值 亞洲貨幣

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