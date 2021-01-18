經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：fb業績前投機買入

【明報專訊】小弟很少如此赤裸直接地推介股票，但fb（facebook）是小弟愛股，也是長期留意的公司。小弟也是fb的忠實用家，甚至是忠實客仔，歷年也貢獻一定廣告費。

近期fb股價不振，相當醜怪。fb股價自半年前高位已下跌20%，頑固之徒甚至要視之為「進入熊市」。光是2021年，fb股價已跌了10%，跑輸大市，也跑輸其他科技股。

近期股價不振的原因，既有行業問題，也有fb本身問題。行業問題方面，小弟早前已提到今年大型科企股價勢將跑輸，原因當然是監管。但近期fb股價甚至跑輸其他大型科企，當然和公司本身的是非有關。人紅就是是非多。

我們先回顧一下，自2018年初，fb就開始是非不絕（股價表現倒不是太差），今次已是第四次「危機」，一次比一次大件事。每次小弟都有在此專欄討論，大家可以找回舊文參考。

fb人紅是非多

第一次是2018年3月，爆出「劍橋泄密」風波（《fb危機像擠提 穩住幾天可化解》），當時也激起「移民潮」，但小弟完全沒有擔心。大大聲說要杯葛的只是少數網民，多你一個不多，最後還是像小學生離家出走般，餓了就回來。

第二次是去年年中，緊接BLM（Black Lives Matter）運動（《客戶杯葛也動不了fb底氣》）。用家不滿fb未有控制平台上的仇恨言論，但用家也學得聰明了，傳為向企業施壓，揚言抵制在fb上下廣告的企業。企業不少本身也對fb又愛又恨，當然順手推舟拿光環。當時的確令fb股價急挫，因為企業直接付錢給fb，是真正客戶。但fb企業客戶實在太多，即使眾多巨企聯手暫停下廣告，仍有無數中小企（包括小弟般的個體戶）頂上。擾攘一輪，fb承諾嚴控，企業也靜俏俏重落廣告。一切如常，繼續打牌。

第三次危機是來自美國大選，fb（其他社交媒體也有）限制特朗普及其支持者的言論，加上「警告標籤」。狂熱「侵粉」固然不滿，而不少較中立的用家也認為此舉很有問題，「限制言論自由」云云。當其時已有人提出要轉投MeWe，沒有審查的烏托邦。但正如小弟指出（《MeWe難打倒fb》），fb的網絡效應（Network effect）太大，不控制仇恨言論被企業杯葛，控制仇恨言論則部分用戶不滿。兩者選其一，想想公司會如何取捨？而其他平台若充斥仇恨言論，很快也會被官府找上，一是摺埋，一是被監管。你看Parler，極速已被封殺（而被封殺前也開始刪除仇恨言論，好不諷刺）。

說了這麼多歷史，大家可以知道fb的護城河，來自極大的網絡效應，以及企業廣告，這兩個優勢也互為影響

說「轉台」的多數是開個後備

今次的「第四次危機」，可以分為兩部分。首先是fb完全封鎖特朗普，再令用家不滿，甚至連外國政客也看不過眼。外國政客當然不是支持特朗普，只是看到平台太霸道，今天是特朗普，明天難保是自己，說到尾也是爭權力。這部分等於是第三次危機的翻版，本身未必對fb很大影響

但第二部分就涉及WhatsApp，共享數據，即時叫網友嘩然。很多說要離開WhatsApp，轉場用Telegram及Signal。和fb一向不和的Elon Musk當然順勢踩多幾腳。這次是新危機，涉及WhatsApp，不少用家也同時聲稱離開fb。記住，fb的護城河，來自極大的網絡效應，以及企業廣告。今次是否動得了底氣？似乎對fb的打擊，也在可控範圍。不錯，不少用家真的開設MeWe，Telegram和Signal，並不是小貓三四隻。但有否留意，絕大多數都只是且戰且走，開個後備，兩者共用，而不是完全離開？這就已經說明了，網絡效應有多強。

企業投資多 難說走就走

企業方面呢？大家聽過80/20法則，fb上相信八成內容都由兩成用家生產，若說到收入，比例更極端。留意一下，「移民潮」主要出現在個人層面，大品牌很少出走。原因？除了是且戰且走外，大品牌已投放很多資源，建立在fb的觀眾，如何能一夜放棄？網絡民意五時花六時變，兩個月後網民又離開MeWe，企業如何是好？

留意上星期五（15日），fb股價已逆市上升，會不會是投資者覺得股價已調整太多？畢竟企業高層就是不停爆鑊，不停補鑊，才可以拿如此高人工。fb將在1月27日公布第四季業績，看看到時是否會有好消息？留意，業績只包括去年10至12月的數字，但管理層很可能也會就近期的事件解畫。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

環一證券投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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