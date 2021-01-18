林少陽：短期最佳策略：逐步收割

基於對以上客觀事實的認知，本欄或有必要，微調原來對今年大市較為審慎的前景展望。話雖如此，由於今個月開局太過順利，我還是較為傾向，在踏入辛丑牛年之前，逐步減持個別累計升幅較多的二線股，鎖定部分利潤，以便市况一旦回調的時候，我們的投資組合仍有足夠的資源進一步優化投資組合。

減倉非看淡 只為風險控制

讀者請別誤會，我們基金的投資組合，即使經過上周稍微減持之後，仍然是主力長倉。畢竟，目前形勢比人強，全球央行肆無忌憚的放水行動，實在很難想像會在忽然之間政策逆轉，減持部分長倉，目的純粹為了投資組合的風險控制，而非對後市有任何主觀看法。

對後市沒有既定看法，當然不是說對後市發展漠不關心。上周的獲利行動，多少是對美匯指數存在見底回升風險、近期港股日均交投急升，以及多隻二三線股份瘋狂炒作的自然反應。

投資者趁好消息出貨

如今，民主黨橫掃局面已成既定事實，部分早着先機的投資者，應該會借今次好消息，將原來受惠綠色新政、周期復蘇及拜登惠民施政的股份，獲利回吐。由於事前我們於周期股及新能源行業的投資配置太低，策略上反而會考慮趁調整時，逐步加倉。最近，多隻新冠肺炎疫苗陸續面世，雖然至今很多市民對相關疫苗的成效及潛在副作用仍有疑慮，隨着歐美各國接種疫苗的國民數量逐步增長，統計數字將有助釋除市民疑慮。即使站在我們面前的復蘇之路一點也不平坦，歷史證明人類每次面對逆境，最終還是有能力戰勝黑暗。

拜登派錢 或重燃全球通脹

考慮到過去一年絕大部分確定性最高、增長前景最亮麗的核心資產，早已處於估值歷史高位。即使疫情前景仍有隱憂，計算過風險與回報之後，展望未來一年，投資者回報最高的投資項目，或有機會重返之前備受市場捨棄的周期股。我們的投資組合，自去年下旬以來，其實一直持有兩隻旅遊相關股份壓倉，不過佔比遠不如醫護、科技及消費行業。

除了預期旅遊業或有機會重現生機之外，拜登的派錢行動，或有機會重燃全球通脹，有利燃料、基本金屬、農產品及生產原料等行業。相關行業長線表現能見度低，配置確實極考難度，尤其是機構投資者，更有多一重政治風險的考慮。既然此刻農曆新年長假又快到臨，加上大市經過一輪急升之後，很可能重回上落市格局，看來短期內最佳的應市策略，還是逐步收割利潤算了。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]