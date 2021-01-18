陸振球：耀才偏離港交所 可博反彈

早前本地券商股耀才證券（1428）便發布盈喜，指公司截至去年底的9個月未經審核綜合盈利約5.8億元，創出新高，且較2019年底前9個月大幅上升64%。

有趣的是，耀才公布盈喜前股價率先大升，反而在盈喜後接連數天大跌了近四分之一，原來是公司主席葉茂林趁高減持套現了1.77億元。固然，巿場看到主席減持股份，第一個印象：是否主席看淡後巿？不過據接近葉茂林的消息人士表示，他減持股份乃是為了資產調配，可能會趁機買「磚頭」，而他依然看好股巿和樓巿，以及耀才的前景云云。

事實上，股巿暢旺或轉淡，會直接影響港交所和券商股的表現，而若將港交所和耀才股價併在一起，會發覺兩者很多時走勢相似，而當某些原因導致耀才股價相對港交所急跌，可能是買入的好時機（見圖1），如去年9月便曾出現此現象，如當時買入耀才，未幾該股便大翻身，反跑贏了港交所而為投資者帶來大賺的機會。

主席葉茂林減持未必看淡後市

今回因主席葉茂林減持令耀才股會急挫，和港交所比較又再出現大「折讓」，或許又是另一次撈底的機會。另外，耀才股價曾一度跌穿上升軌，但翌日已反回其上（圖2），也屬技術上可以博反彈，如以跌穿上周四低位作保護性止蝕，便有一定的值博率。

[陸振球 投資超限戰]