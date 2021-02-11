黃德几：FILA銷售理想 安踏整固後再上

FILA的品牌效用提升，有助帶動FILAKIDS和FILA Fusion等副牌規模藉此擴大，因此預期FILA業務仍具龐大增長空間。至於組成投資者財團於2019年成功收購芬蘭運動品牌集團Amer Sports Corporation，擁有品牌包括Salomon和Arc’teryx等，亦憧憬業務持續為集團帶來貢獻。

內地政府積極提振消費，加上今年為全面落實《體育強國建設綱要》的第一個五年，有助提振大眾對體育用品的需求。另外，集團近年積極將部分地區的業務模式，由批發分銷模式轉型至直面消費者模式（Direct to Consumer），以省卻中間分銷渠道的阻隔，有助提升運營管理效率。於第一階段，集團將在中國11個地區，包括長春、長沙、成都和重慶等開展混合營運模式，並終止與該等地區分銷商的合作。

宜候122元以下吸納

走勢上，安踏股價自去年12月18日形成上升軌，1月14日一度高見135元，各主要平均線呈順排序屬利好，惟上周五失守10天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，投資者宜候122元以下吸納，若以大成交突破135元阻力，升勢有望持續，不跌穿113元續持有。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]