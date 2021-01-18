謝紹榮：「本土偏好」或不利投資回報

首先，何謂「本土偏好」？顧名思義，本土偏好泛指投資者傾向投資本土市場，而相對忽視海外市場的現象。也就是說，投資者過分重視投資本土資產，當中包括本地證劵和本地房地產。

不熟也可邊學邊投資

還記得剛入行不久，筆者在一家本地華資股票經紀行任職客戶主任，當時不少客戶因「科網熱」關係，開始把資金轉移去別的證劵行或銀行買賣美股，結果令公司部分同事佣金收入減少。也許基於自保心態，有一天，一名坐在筆者附近的前輩說：「嗰個王仔連港股都未識炒就將戶口部分資金拎走，學人走去炒美股，正所謂唔熟唔投資，佢美國嗰邊遲早一定輸清光。」

由於當時筆者還未修讀特許金融分析師（CFA）或認可金融策劃師（CFP）這類專業課程，對於「現代投資組合理論」（Modern Portfolio Theory）了解不多，所以當時筆者還認同了這名前輩所講「唔熟唔投資」之說法。

及後，筆者發覺這名前輩說話錯漏百出。人世間，有些事情由「唔熟」可以學到「熟」，但是當投資者只執着投資本土市場或只投資某一項資產的話，其投資組合的「風險調整後收益」（Risk-Adjusted Return）必定較一個「多元化的投資組合」為低。

不應100％資產完全投放本土

先旨聲明，筆者並不反對任何人投資本土資產。「本土偏好」只是說明投資者不應把百分之一百資金完全投放在本土市場上，墮入本土偏好這認知陷阱。

分散投資到海外市場，雖然可以提高整體投資組合的風險調整後收益，不過有兩點投資者仍是必須要注意的，這就是（1）稅務問題、（2）外匯風險問題。

投資海外留意稅務問題外匯風險

首先，投資者必須留意其身處之地是否實施「環球性徵稅」，如是者，大家切勿心存僥倖，因為不少國家及地區都已加入了「共同匯報標準」（CRS）。CRS是由經濟合作與發展組織和G20推出的，用於指導參與稅務管轄區定期對稅務居民財務戶口資料進行交換的準則，旨在提升稅收透明度和打擊跨境逃稅。因此，港人切勿因為習慣了本港投資收入毋須徵收稅款，因而忽略別國稅例，惹來逃稅之嫌。

另外，投資外國資產亦必定牽涉外匯風險，整體而言，外匯因素影響海外資產回報波動性（Return Volatility）。有趣的是，根據基金公司Vanguard在2019年發表關於環球分散股票投資的報告指出，對於長線投資者而言，海外債劵較海外股票更容易受到外匯因素影響其回報波動性。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]