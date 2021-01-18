趙海珠：美元短線或反彈 趁機吸非美貨幣

雖然本行預期美元今年將會走低，因為本行仍然認為美元關鍵的結構因素，包括美國的財政及貿易赤字、實際息差收窄，以及美國稅收及監管政策等，都將會令美元維持弱勢；但美元似乎短期內會出現反彈，美元在去年3月下跌了13%，不過在9月及10月出現反彈，與現時的情况有點類似，其中一個原因是本行看見歐元兌美元的長倉中，美元的反彈尤為重要。近日歐元兌美元下跌，過去一周跌幅約為1%，因為美國債息上升、美國收益率曲線向上，以及美元與歐元的息差擴闊等；而美國總統拜登上任後的大型財政刺激措施，亦有機會繼續提振美國的經濟表現及美元短期的氣氛。

歐元有機會下試1.2支持

除此之外，意大利兩名內閣部長辭職，令政府面臨重組危機，有機會出現提前大選。荷蘭及德國亦將會在今年舉行大選，各國間近日的緊密區域合作，將很快受到民粹政治的測試。本行從技術角度來決定目前歐元兌美元的調整是否將會轉變為較大的跌勢，本行預期若美元溫和回升，匯價的支持約處於1.2060及1.2000；但若匯價失守以上水平，或暗示跌勢有機會加深至1.1600至1.1900水平。

藉平均買入法 不同支持位分段吸

鑑於本行認為美元短期將會反彈，因此相信投資者可以利用平均買入法，去累積一些主要的非美貨幣。可以考慮分段在不同的支持位吸納，例如以上提及的歐元兌美元支持水平1.2060及1.2000，甚至更低的位置買入。若本行預期今年底歐元兌美元或能上望1.3000，並且預期匯價在1.1600有支持的話，平均買入法能以較低的價格吸納相關貨幣。

相同的策略亦可以應用到英鎊及澳元之上，本行預期今年英鎊兌美元能向上測試1.4000水平，至於澳元，預期匯價能守穩0.7200，中期目標水平為0.8000。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]