陸振輝：心安理得 生活最好形態

或許這類退休者原來都是萬人之上的強者，退休後不能再呼風喚雨，就此一蹶不振也真的有可能，但這種問題，其實是心態上的問題。

想想看，每一片葉，落在哪裏都是歸宿；每一朵花，開在哪裏都會芳香；每一個人，走到哪裏都可以是燦爛的生命。生命中的昨天會愈來愈多，而明天則會愈來愈少，回首前塵，就會發現人生中最曼妙的風景，總是出現在內心的淡定與從容、思考的睿智和清醒。時間並不會真正能夠幫助我們解决問題，時間只是會把原來的難題變得不再重要，退休者如果能夠善用現有的時間，其實並沒有什麼可以困擾到你。

在人生旅途中不斷地爭名逐利，其實也不過是為了找到一條回到內心嚮往的路。如果端正了夢想，只是要追求愜意的退休生活，那一切就會重新地真正開始。沒有內心的平靜，就沒有身外的安寧。不要再被名韁利鎖所困，生命就會開啟新的篇章。

退休者是時候給自己定一個方向，但不要想着總要勝人一籌；給自己一個信念，就不會再遇事慌張。當心神安定，心態就會化弱為强。不要過分期待、不要過分遐想、不要過分强求，生活只要順其自然，合理的結局便一定會到來。只要凡事心安理得，就是生活的最好形態。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]