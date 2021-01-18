沈永年：內地三甲級醫院質素高

筆者的友人正好認識一名在中山市人民醫院內任職的主任醫生的朋友，看着機會難得，筆者便請友人幫忙邀約對方見面，讓大家了解更多內地現時的醫療情况，也請他解答一下讀者的常見問題。

港人在港治病，一般都會先到診所求醫，診症後如有需要，醫生才會將病人轉介到醫院跟進；因此，各式各樣的診所在香港隨處可見。可是，若要在內地找診所就困難得多，診所的規模亦遠比香港小；相反，內地醫院的數目很多，規模也比香港的醫院大很多，猶如一個大型商場。中山市人民醫院眼專科主任醫生李醫生表示，內地人看病一般都是到醫院求診，因為當地診所規模小，設備也不夠齊全。

內地醫院收費遠低香港

在內地醫院看醫生十分方便，只需在手機上預約，於約定的日期和時間到達便可，大大減少病人候診的時間。真正需要排隊的，就是取藥和做檢查；所有的醫療費用，均可透過微信支付繳交。若是首次求診，到達醫院後職員會為你開一張病歷卡，以後每次來求診或覆診，只須帶同此卡，醫生就可以看到你的病歷和以往做過的檢查報告結果，了解和跟進病情就方便得多了。

國內的醫院共分為三級，一級為最低級，三級為最高級；第三級醫院，又再細分為甲、乙、丙三個等級，三甲級的醫院，也就是全國最頂尖的醫院。國家衛生部會根據醫院規模、專科種類、器材設備、醫護人員水平等準則，為國內所有醫院進行評級。不同級數的醫院，收費也有不同，愈高級的醫院，由於醫護人員、器材等都比較專業，收費也愈高；掛號看一般醫生和主任級醫生，收費也有不同。不過，在內地看病的費用比香港廉宜多，即使是到三甲級醫院找主任級醫生診症，單次收費也只需20多元人民幣。

不少讀者曾向筆者分享他們到中山市人民醫院治病的經歷。其中一名讀者的媽媽，於退休後移居中山生活，有天她因血管閉塞，需要盡快動手術；本打算回港做手術，但又怕在回港途中有意外，情况危急之下決定到中山市人民醫院進行「通波仔」手術。手術過程相當順利，只花了大約一小時，留院觀察一晚後已經可以出院了；手術的費用也十分廉宜，同時在香港保單的受保範圍內，可索償金額最高可達手術費用的九成。

內地醫療系統近年進步良多

另一名華僑讀者最近移民到內地，他患有嚴重的白內障，視網膜險些脫落。他在美國居住時，曾到過很多地方求醫，可是每次經診斷後，醫生都對他說，他的情况已經嚴重得無法進行治療，更叫他做好數個月後就會失明的心理準備。直至他移民到內地後，一些本地人得知他的情况，介紹他到中山市人民醫院治病，結果他的眼睛就治好了；為這名華僑讀者施手術的醫生，正正就是筆者採訪的主任醫生李醫生。

現時中國已有接近1000間三甲級醫院，每個地區一般都有一至兩間；筆者這次到訪的中山市人民醫院，也是屬於這個全國最高的三甲級別。也許以往內地的醫療環境真的很惡劣，但隨着近年中國崛起，國內的經濟、教育，以至醫療等範疇都已經比以前進步了很多；盼望大家都可以了解中國現今的實况，用客觀的眼光看待自己的國家。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]