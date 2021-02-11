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美股焦點ETF逐隻捉

【明報專訊】美股踏入新一年仍愈升愈有再創新高，隨着新總統拜登即將上場，民主黨成功掌控兩院，刺激經濟方案或再加碼，加上聯儲局持續放水，後市或續有支持，仍有不少投資機會。對於本港散戶來說，不熟悉美股市場，買個股倒不如買一籃子ETF（交易所買賣基金）更為值博，免卻選股之煩惱之餘，又能夠分散風險。今期格價幫助各位讀者，比較今年美股焦點ETF的特點。

明報記者 王俊騏

相比起香港，美股ETF市場發達得多，市場種類繁多，除了主流的追蹤指數被動型ETF，亦有主動型ETF，以及分大型股及中型股等的ETF，投資者總能找到適合自己的一種。如果是美股投資的初哥，直接買入追蹤三大指數的ETF自然是穩陣之選，大路的當然要數追蹤標指500指數的ETF，分別是最大型及最歷史悠久的SPY及由領航發行的VOO，兩者同是追蹤標指，但前者市值更大，交投會更為活躍。

SPY市值大交投活躍

另一隻熱門之選為追蹤納指的ETF的QQQ，科技股比重達到四成，去年大市反彈時上升速度更勝SPY，而且持倉除了一眾科網股，早前爆升的Tesla亦納入在內，未來升幅仍可憧憬。如果想買整個美股市場（包含不同指數），可考慮大包圍的VTI，覆蓋股票達到3500隻，好處是由於極分散投資，受個別股價起跌影響不大，同時也欠短線爆發力，適合作長線投資之用。

想投資比特幣吼GBTC

近期大起大落的比特幣成為市場焦點，投資者如果不想直接買入，於美股中可選擇比特幣ETF GBTC。GBTC為一隻直接買入Bitcoin的信託基金，據比特幣買賣量網站BitcoinTreasuries統計，GBTC共持有市面上2.73%比特幣，為一眾ETF之冠。不過，要留意這隻ETF每年也要收取2%管理費，並可能有追蹤偏差，升跌幅或未能跟足比特幣。

ARKK：主動型ETF 主攻創新企業

除了比特幣，電動車龍頭Tesla（TSLA）同樣急升，不知不覺公司市場已達到8000億美元。投資者要高追的勇氣可能不小，如果想較分散投資地買新能源股，被稱為「科技女股神」、「連登契媽」的方舟投資（ARK Investment Management）創辦人兼首席執行官Cathie Wood，旗下有五大創新概念的主動型ETF是熱門之選。

其中最大一隻為旗艦方舟創新ETF ARKK，也是5隻中最多元化一隻，可視為集其他四隻之大成。還有投資新世代互聯網公司的ARKW，生物基因科技概念的ARKG，投資機械人及自動化公司的ARKQ，主力金融科技投資的ARKF。ARKK、ARKW及ARKQ三大ETF的資產組合，都是重倉早年已投資的Tesla，帶動近年回報強勁，也是公司ETF值錢所在。不過，這類主動型ETF都很講求基金管理公司的投資策略表現，而且方舟投資的ETF都集中在創新科技領域，相關公司股價可以波動極大外，也有過度集中投資的風險。

想捕捉潛在升浪，又想較多元化投資，都可考慮中小型股ETF，特別今年有不少大行都看好落後的中小型股可望跑出。投資者可考慮傳統追蹤羅素2000指數的ETF IWM，近日更創52周新高，亦可考慮去年才上市的JPMorgan BetaBuilders美國中型股ETF BBMC。這隻ETF為去年一眾新ETF中的焦點之一，管理資產規模迅速超過10億美元，由上市至今股價已累升了超過6成。鍾情買股收息投資者也有選擇，可考慮追蹤道瓊斯美國股息100指數的SCHD，持倉以防守消費、科技及工業為主，過去派息穩定，股息率約3.57厘，但要留意美國會徵收30%股息稅，收息回報難免大打折扣。

留意美徵收30%股息稅

說到底，投資者需按自己的風險承受能力慎重選擇ETF，對未來創新科技包括新能源車、雲端及基因科技投信任一票的，又可接受股價有大上大落風險，可選ARKK，估計新一年都會續成焦點，如風險承受度更高的可選比特幣ETF。初入門，講求穩建的都仍宜選被動型追蹤三大指數的ETF，或考慮大包圍整個美股市場的VTI。

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