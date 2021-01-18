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謝偉銓 銓之講場

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謝偉銓：從新填地街爆疫反思劏房規管

【明報專訊】筆者於疫情爆發初期，已關注樓宇渠管播毒及相關公共衞生問題，在去年初聯同多名業界專家成立「建測規園抗疫工作組」，先後到過首條爆疫公屋——青衣長康邨和多區的舊式私樓視察，就廚廁渠管和通風系統的建築設計、維修保養、使用及消毒方法、相關政策和法規等，提出了多方面的專業意見。筆者同時建議當局推行「建築物防疫體檢」計劃，結果促成政府承諾為全港公屋單位及約2萬幢私樓檢查渠管。

劏房渠管播毒風險高處理難

筆者與多名工作組成員當時已預計到，相對公屋及一般私人住宅，劏房單位的渠管播毒風險不但更高，而且也是最難處理。首先劏房顧名思義是將一個單位分間成多個獨立單位，需要加建多套獨立廁所，導致要大幅度改動原有渠管；加上為了省錢、缺乏空間和喉位等因素，往往會出現糞渠、去水渠亂駁、沒有安裝U形隔氣管及反虹吸管等問題，容易導致臭氣與污水倒灌，大大增加細菌與病毒積聚和傳播的機會。

此外，大部分劏房單位本身就是違規改建，業主為了謀取暴利，罔顧法紀，連最基本的樓宇結構與消防安全都不顧，更何况是過往相對次要的公共衞生考慮？不少劏房位處「三無大廈」，管理長期真空，更甚是正在等收購、等重建的殘破舊樓。另外，不少劏房租戶都是學識與收入不高的新移民、獨居長者及少數族裔，缺乏安全衞生意識，即使明知有問題也欠缺維修單位的能力和動力。

近日連環爆疫，住戶須緊急撤離檢疫，以至要強制將部分大廈整幢隔離的油麻地新填地街舊樓群，便是集上述種種問題於一身的典型例子。有關舊樓估計有近半單位都被間成劏房，以目測都看到其外牆渠管亂駁，猶如蜘蛛網一樣，一般市民不用什麼專業知識都應知道是違規。如要糾正有關問題，單單改動外牆渠管相信並不足夠，而是要同時將屋內的違規劏房間隔、廚廁等也拆卸還原，對業主及現有租客來說都是難以接受。

屋宇署已向肇事大廈發出渠務維葺令，但可以預計到，相關業主九成九都不會理會，直至當局完成所有內部及法定程序，經過好幾個月、甚至好幾年後正式提出檢控為止。如是，相關住客在完成檢疫、證實無被感染後，估計只有極少數有能力的會選擇放棄已繳付的租金和按金，另覓居所，大部分就只能搬回原有劏房單位，繼續承受下一次渠管播毒、交叉感染的風險。

筆者在早前提交財爺的預算案建議書，就提議政府撥款100億元成立「樓宇維修保養基金」，以配對方式鼓勵及資助業主維修舊樓，並對存在重大安全與衞生風險的「三無大廈」主動出擊，先行出資維修，後向業主追討。筆者同時建議政府檢討相關法律、加快檢控程序及加重罪行罰則，以阻嚇現正或計劃改建更多違規劏房的業主。

最後，事件再次讓人反思，以立法方式規管劏房的可行性及適用範圍。對於類似新填地街、明顯違法違規及存在公共衞生風險的劏房單位，政府到底應盡快依法將其拆卸取締，還是應該「隻眼開、隻眼閉」，甚或如何將其合法化並加以規管呢？

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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