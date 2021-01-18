陳大為：美國多年面對的「通脹」：聯儲局的惆悵

銀行會痛，作為央行的聯儲局又焉能不痛哉？

看看附圖，就會知道發生乜野事。

低息環境保住銀行企業 經濟復元需時

我們可以看到，聯邦標準利率和國債孳息曲線好似鏡面上下倒映的關係。換言之，加息周期時，國債孳息曲線傾向壓平；反之，減息周期時，國債孳息曲線傾向陡峭。這不難理解：加息是由隔夜息開始加起，目標亦係減少短期的熱錢供應，避免太多的錢去追逐或生活品或資產，推高其價格，造成或消費物品或資產的通脹。同理，若經濟不景，則通過減息，企圖讓銀行得到便宜錢，並祈以轉成企業周轉用的錢，keep them afloat，減輕崩盤/衰退時的衝擊。現時在低息時間，理論上時間一延長，長短息差就會拉闊。不過，麻煩就在這裏。

看看失業率和銀行的貸款資產/證券資產比率，前者跟長短息差幾乎同步；後者則跟聯邦標準利率同步。維持低息，而長短債息差上升，失業率會上升，而貸款資產/證券資產比率則下降或長期在低的水平。即是說，低息環境的確暫時保住了銀行和企業，但經濟復元卻需時。這段時間企業要生存，就當然要炒人，或至少不再請人，當然亦不會擴張，直至經濟逐步恢復。

然而低息也令銀行沒有動力借錢給人消費和企業擴張，寧可買資產保值。同時，低息環境要保持，在實際操作上等於要聯儲局保持高價從市場回購國債（特別較短年期的），這等於為這些資產的價格「包底」。如此好賺之錢，就自然不會冒險放貸。可是，這也等於令到企業復蘇更須時，而且當中有小的周期時，尚會面對技術衰退。更重要的是，這並非靠更多QE可解決：因為這只會導致日本式的流動性陷阱。

那麼通過財政政策泵錢如何？

受惠的產業（估計如新能源、電車、生物技術、AI、半導體等）或者會不錯，但是其他行業卻仍舊會因為上述的因素而未能快速受惠。况且，一來政府必須增加開支，在無法增加稅收下，等於增加債務；二來只要一停止優惠，原本靠外面錢來booming的，就要靠自己，結果是一波之後要摺埋。如果為了哄基層再加稅，則經濟就更快被拖慢，分分鐘又要加碼QE或負利率去頂。

當然，如果用埋當年的「扭曲操作（operation twist）」，壓平孳息曲線，理論上係可以改善上述狀况。只是，風險上可buffer的空間就很薄了。換言之，無論點扭，就算疫情過了，要有足夠的人有足夠的錢重新開業和消費，都不是一扭一泵就成功的。這就是聯儲局的惆悵了。

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[陳大為 世界為觀]