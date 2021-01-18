潘啓才：膽夠大 抽快手

快手是一家經營直播平台、直播電商平台同短視頻平台的公司，全球來說，快手是以虛擬禮物打賞流水同直播平均月付費用戶計的最大直播平台。以平均日活躍用戶數計，快手是全球第二大的短視頻平台。以商品交易總額計，快手還是第二大的直播電商平台。可以看到快手完全有資格稱自己是行業龍頭，還要是世界級嗰隻。

典型新經濟股：超高增長 不斷燒錢

快手的財務狀况都同典型的新經濟股一樣，超高增長，同時不斷燒錢。2017年至2019年，快手收入由83億元增長至391億元人民幣，增幅達369%。2020年上半年，快手實收入253億元，同比上漲48%。淨虧損分別為200億元、124億元、197億元。而2020下半年財政狀况有沒有改善，就要等正式招股時才知了。

由於快手還未正式招股，所以我們都無從得知快手有什麼基石投資者陣容。不過，以快手的知名度，相信基石陣容一定是星光熠熠。

新股市場熾熱 變接火棒遊戲

現在新股市場氣氛非常熾熱，基本上什麼新股都有好多人抽，而且任何垃圾股票都升。結果又變成一個接火棒遊戲。愈大膽賺得愈多，然後死得愈快。

之不過，看完醫渡科技（2158）在內一批2020年尾招股嘅表現，就知場party仲未完。大膽的人依然賺得最多。所以，大家可以考慮趁招股前依段時間，籌集資金，食住呢個機會。

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[潘啓才 通天財技]