蔡金強：美樓市帶動環球周期上升

美國在這一輪疫情之後恢復最快的經濟數據不是消費，是房地產。美國的房地產銷售已遠遠超過疫情前的水平，現在幾乎接近上一輪次按危機房地產銷售高峰的位置。美國這一輪地產投資的回升從2019年第二季度就開始了。這跟中國在2004年後房地產市場大繁榮，從而帶動環球周期有點像，小金人記得當時市場也是覺得中國經濟會進入類似日本的通縮，當時市場覺得政府的金融機構都是殭屍，NPL（不良貸款）比例都在十幾二十個巴仙。所以，繼續放水，CPI也上不來。然後呢？市場大跌眼鏡。中國金融機構沒爆煲，中國的房地產繁榮帶動中國經濟和全球周期。當時，瑞銀有個很頂級的中國策略師，好像叫Jonathan，他有句名言「世界經濟看中國，中國經濟看房地產，中國房地產是世界最重要的行業」。

似中國2004年後房市大繁榮

現在看美國其實有一點這樣的感覺。美國的人口結構有持續大量的移民，所以美國人口結構並沒有大家想的那麼老，美國20到49歲的人口在未來15年會呈現加速上升的趨勢，美國現在也有了剛需的情况。現在美國年輕人和父母同住的比率已經超過50%，當他們組建家庭也會有買房的需求。

購買力方面，美國居民的槓桿率從2008年之後一直是回落的，現在美國居民的槓桿率在三大部門當中是最低的。居民的債務和收入的比例現在處在1980年代以來的最低水平，債務負擔已經很輕，美國按揭貸款利率已經跌破3厘，已經低於美國正常薪資的增長速度，利率足夠低，居民的購買力開始顯著上升，一定能夠把買房的意願和衝動給刺激起來。

美國的房屋空置率現在處於歷史的低位，庫銷比也處於歷史的低位。我們認為不管疫情進展情况如何，美國居民都會開始重新加大對地產的配置，並帶動美國房價和房地產投資的上漲，進而類似2004年中國房地產大繁榮帶動環球周期行業。

通脹或快速飈升 慎防滯脹

美國現在也是這樣，大家覺得通脹起不來，已經很長時間，實際上產能已經到瓶頸。最近環球的周期行業如銅、鐵礦石，甚至航運指數都極快速飈升。這一輪全球放水通脹最大的風險不是在中國，是在美國，周期最重要的推動力也不是中國，而是美國。

小金人覺得在年中左右，伴隨疫苗在主要經濟體的普及，環球經濟將有階段式復蘇，而這種情况下，環球周期行業的飈升將進一步，而美國通脹屆時將有快速飈升的風險，這就是小金人覺得慎防滯脹的原因。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]