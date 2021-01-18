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2021年1月18日星期一
環球數據前瞻
MONACO沽清145伙 即晚加推百伙 最大手客近3800萬掃3伙 周四次輪發售133伙
LP10四日暫收2300票 藝人張曦雯認購
十大屋苑周末24成交 8個月最旺
啟德1號1房785萬沽 4年升近四成
王于漸籲重售公屋 解封5.8萬億資產
銅鑼灣舖空置率連跌兩月
百達黃思遠：疫苗年美經濟遠勝海嘯後 續看好美股亞股
花旗黃栢寧上期測中 「港股升、美股跌」
Global X首席投資總監Jon Maier：美控疫比財政刺激更重要
去年7月測中科技股強勢特朗普敗選
ViuTV闢「黃金時段」 廣告加價近四成 涉《造星》等節目播出時間 學者：年輕化議價力高
TVB新春廣告價3連凍 曾錦強：加價條件少
港視推「大家的」預約的士服務
恒大物業爭月增3000萬平方米在管面積
完成新一輪融資 戶戶送估值達546億
G3債發行量新高 渣打料今年續破頂
「富豪經紀」盧啟賢：疫情帶動保險生意 年輕富豪投保量大增 日人豪購保單值1.9億美元
開闢新市場 難忘中東吃駱駝睾丸
星科企拓港業務 助中小企出糧融資
香港建設被提私有化 收購價溢價1.2倍
聯想建議發行CDR 回內地科創板上市
北燃藍天：現可疑交易 疑涉副主席鄭明傑
支付寶去年5隻「配售基金」 內媒：260萬名投資者退出
抖音母企字節跳動棄手機業務 改谷教育硬件
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
裝心臟起搏器者或不適用
張兆聰：業績遠勝預期 建倉招行
余淑穎：租金回報低 買樓養老非良策
環球經濟數據
金子：大行升目標價 港交所購16266
張兆聰：震盪市下表現佳 濰柴可留意
蔡金強：美樓市帶動環球周期上升
潘啓才：膽夠大 抽快手
艾雲豪：選秀日的行為經濟學
陳大為：美國多年面對的「通脹」：聯儲局的惆悵
謝偉銓：從新填地街爆疫反思劏房規管
美股焦點ETF逐隻捉
沈永年：內地三甲級醫院質素高
陸振輝：心安理得 生活最好形態
趙海珠：美元短線或反彈 趁機吸非美貨幣
謝紹榮：「本土偏好」或不利投資回報
黃德几：FILA銷售理想 安踏整固後再上
陸振球：耀才偏離港交所 可博反彈
陸振球：今年內地股巿或跑贏美股
林少陽：短期最佳策略：逐步收割
技術取勝：招商局升穿下降軌
李聲揚：fb業績前投機買入
潘迪藍：亞洲經濟差 料貨幣匯率反跑贏
蘇沛豐：郵儲行獲李錄增持看好
李順威：信貸市場仍穩 股市無礙
劉思明：港股隱現2018年初走險影子
何啟聰：遭列黑名單失守30元 看淡小米沽21088
瑞銀亞洲：內險股起動 平保購20124
摩根大通亞洲：騰訊創新高 追CALL留意15125
周顯：中策獲鄭家入股 想像空間較富通大
王弼：美匯若見底 美股有燶味
曾淵滄：美資沽小米 不必太慌張
湯文亮：「還息不還本」免樓價大跌
陳永傑：今年樓價料升7%
廖偉強：網絡世界用得其所
布少明：今年樓價料「小V彈」
李志成：樓股皆旺 陽春早現
本木處九龍核心區 攻小家庭客
將軍澳廣場呎價重上1.7萬
金銀走弱 避險宜選日圓瑞郎
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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MONACO沽清145伙 即晚加推百伙 最大手客近3800萬掃3伙 周四次輪發售133伙
LP10四日暫收2300票 藝人張曦雯認購
十大屋苑周末24成交 8個月最旺
啟德1號1房785萬沽 4年升近四成
王于漸籲重售公屋 解封5.8萬億資產
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百達黃思遠：疫苗年美經濟遠勝海嘯後 續看好美股亞股
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ViuTV闢「黃金時段」 廣告加價近四成 涉《造星》等節目播出時間 學者：年輕化議價力高
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完成新一輪融資 戶戶送估值達546億
G3債發行量新高 渣打料今年續破頂
「富豪經紀」盧啟賢：疫情帶動保險生意 年輕富豪投保量大增 日人豪購保單值1.9億美元
開闢新市場 難忘中東吃駱駝睾丸
星科企拓港業務 助中小企出糧融資
香港建設被提私有化 收購價溢價1.2倍
聯想建議發行CDR 回內地科創板上市
北燃藍天：現可疑交易 疑涉副主席鄭明傑
支付寶去年5隻「配售基金」 內媒：260萬名投資者退出
抖音母企字節跳動棄手機業務 改谷教育硬件
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
裝心臟起搏器者或不適用
張兆聰：業績遠勝預期 建倉招行
余淑穎：租金回報低 買樓養老非良策
環球經濟數據
金子：大行升目標價 港交所購16266
張兆聰：震盪市下表現佳 濰柴可留意
蔡金強：美樓市帶動環球周期上升
潘啓才：膽夠大 抽快手
艾雲豪：選秀日的行為經濟學
陳大為：美國多年面對的「通脹」：聯儲局的惆悵
謝偉銓：從新填地街爆疫反思劏房規管
美股焦點ETF逐隻捉
沈永年：內地三甲級醫院質素高
陸振輝：心安理得 生活最好形態
趙海珠：美元短線或反彈 趁機吸非美貨幣
謝紹榮：「本土偏好」或不利投資回報
黃德几：FILA銷售理想 安踏整固後再上
陸振球：耀才偏離港交所 可博反彈
陸振球：今年內地股巿或跑贏美股
林少陽：短期最佳策略：逐步收割
技術取勝：招商局升穿下降軌
李聲揚：fb業績前投機買入
潘迪藍：亞洲經濟差 料貨幣匯率反跑贏
蘇沛豐：郵儲行獲李錄增持看好
李順威：信貸市場仍穩 股市無礙
劉思明：港股隱現2018年初走險影子
何啟聰：遭列黑名單失守30元 看淡小米沽21088
瑞銀亞洲：內險股起動 平保購20124
摩根大通亞洲：騰訊創新高 追CALL留意15125
周顯：中策獲鄭家入股 想像空間較富通大
王弼：美匯若見底 美股有燶味
曾淵滄：美資沽小米 不必太慌張
湯文亮：「還息不還本」免樓價大跌
陳永傑：今年樓價料升7%
廖偉強：網絡世界用得其所
布少明：今年樓價料「小V彈」
李志成：樓股皆旺 陽春早現
本木處九龍核心區 攻小家庭客
將軍澳廣場呎價重上1.7萬
金銀走弱 避險宜選日圓瑞郎
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