經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：租金回報低 買樓養老非良策

【明報專訊】現年48歲的Belle已婚沒有孩子，丈夫已退休，打算50歲退休，來函詢問如何部署。以下是Belle退休前必須慎重考慮：

（1）終身醫療保障：基本上Belle已擁有人壽和危疾的保障，但在信中沒有提及丈夫有沒有一個完善的終身醫療保障？可能現時夫婦各自在工作上享用僱員福利中的醫療保障，但請留意當你退休離職後，現時的醫療計劃保障能否變成個人醫療保障繼續受保？而現時的醫療計劃是否也能滿足個人需要？必須要慎重考慮和了解！在市場上不論是半私家或全私家房的全面全數醫療保障計劃已經相當普及和優化，以一個48歲同齡男或女性，不吸煙，身體健康的投保人為例，每年全數賠償額為1000萬元的亞洲地區計劃（包括新西蘭及澳洲）每年的保費約為8500元便可以擁有以上高端醫療保障。當然任何醫療保障會因應受保人的年歲增長和每年醫療成本增加而有所提升保費，這一點是所有投保人必須留意的。

（2）退休後自製長俸收入：Belle可運用定期戶口資產和股票投資來選擇一次式購入物業收租，或將資產作長期債券基金和高保證年金入息計劃來抵消日常基本生活開支。

（3）物業投資的憂慮：若選擇購入物業作收租的話，除了物業價格外，必須考慮物業地區、交通配套、樓齡和長期維修保養、差餉和管理費開支等。以銅鑼灣區為例，現時平均呎價為最低1.8萬元至2.8萬元不等，視乎單位、位置、樓齡而有所區別。若要用700萬元目標，同單位選擇太多，維修保養也必須要考慮，平均投資回報只有約每年3.5%至4%左右，並不是最好的上策！

（4）保證年金收入、股息及基金派息的投資選擇：Belle可考慮善用現時的定期及投資戶口作長期收息之用，方案如下：

將現有的股票投資盡量安排投資在長期穩定派息的公用股，相對股價較穩定而收息作抵消股價的波幅。至於670萬元的定期儲蓄，可選擇用300萬元投保即享年金計劃，現在市場上可找到每年保證現金派發約為4%的年金計劃，相當於每年派約12萬元保證入息。餘下的370萬元可考慮購入高收益派息債券基金，過往的5年平均每年派息為6%至7.5%。以每年平均7%的派息率預算，每年利息收入約為26萬元，將年金及基金派息收入相加，每年可達約38萬元的現金收入。足夠配合Belle現時的生活水平開支及日後醫療保費的需要。

至於基金入息選擇，投資者可按個人需要選擇每月派息的債券基金作提取作日常生活開支之用。始終派息基金投資自由度較高沒有年期的規限，但在任何投資前投資者必須考慮個人能承擔風險的能力和需要，任何投資價格都可升可跌，建議在投資前必須找專業的理財顧問及持牌人士作進一步詳細的分析。

美聯金融集團高級副總裁

marketing@midlandwealth.com

[余淑穎 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

MONACO沽清145伙 即晚加推百伙 最大手客近3800萬掃3伙 周四次輪發售133伙
MONACO沽清145伙 即晚加推百伙 最大手客近3800萬掃3伙 周四次輪發售133伙
LP10四日暫收2300票 藝人張曦雯認購
LP10四日暫收2300票 藝人張曦雯認購
十大屋苑周末24成交 8個月最旺
十大屋苑周末24成交 8個月最旺
啟德1號1房785萬沽 4年升近四成
啟德1號1房785萬沽 4年升近四成
王于漸籲重售公屋 解封5.8萬億資產
王于漸籲重售公屋 解封5.8萬億資產
銅鑼灣舖空置率連跌兩月
銅鑼灣舖空置率連跌兩月
百達黃思遠：疫苗年美經濟遠勝海嘯後 續看好美股亞股
百達黃思遠：疫苗年美經濟遠勝海嘯後 續看好美股亞股
花旗黃栢寧上期測中 「港股升、美股跌」
花旗黃栢寧上期測中 「港股升、美股跌」
Global X首席投資總監Jon Maier：美控疫比財政刺激更重要
Global X首席投資總監Jon Maier：美控疫比財政刺激更重要
去年7月測中科技股強勢特朗普敗選
去年7月測中科技股強勢特朗普敗選
ViuTV闢「黃金時段」 廣告加價近四成 涉《造星》等節目播出時間 學者：年輕化議價力高
ViuTV闢「黃金時段」 廣告加價近四成 涉《造星》等節目播出時間 學者：年輕化議價力高
TVB新春廣告價3連凍 曾錦強：加價條件少
TVB新春廣告價3連凍 曾錦強：加價條件少
港視推「大家的」預約的士服務
港視推「大家的」預約的士服務
恒大物業爭月增3000萬平方米在管面積
恒大物業爭月增3000萬平方米在管面積
完成新一輪融資 戶戶送估值達546億
完成新一輪融資 戶戶送估值達546億
G3債發行量新高 渣打料今年續破頂
G3債發行量新高 渣打料今年續破頂
「富豪經紀」盧啟賢：疫情帶動保險生意 年輕富豪投保量大增 日人豪購保單值1.9億美元
「富豪經紀」盧啟賢：疫情帶動保險生意 年輕富豪投保量大增 日人豪購保單值1.9億美元
開闢新市場 難忘中東吃駱駝睾丸
開闢新市場 難忘中東吃駱駝睾丸
星科企拓港業務 助中小企出糧融資
星科企拓港業務 助中小企出糧融資
香港建設被提私有化 收購價溢價1.2倍
香港建設被提私有化 收購價溢價1.2倍
聯想建議發行CDR 回內地科創板上市
聯想建議發行CDR 回內地科創板上市
北燃藍天：現可疑交易 疑涉副主席鄭明傑
北燃藍天：現可疑交易 疑涉副主席鄭明傑
支付寶去年5隻「配售基金」 內媒：260萬名投資者退出
支付寶去年5隻「配售基金」 內媒：260萬名投資者退出
抖音母企字節跳動棄手機業務 改谷教育硬件
抖音母企字節跳動棄手機業務 改谷教育硬件
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
裝心臟起搏器者或不適用
裝心臟起搏器者或不適用
張兆聰：業績遠勝預期 建倉招行
張兆聰：業績遠勝預期 建倉招行
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 港交所購16266
金子：大行升目標價 港交所購16266
張兆聰：震盪市下表現佳 濰柴可留意
張兆聰：震盪市下表現佳 濰柴可留意
蔡金強：美樓市帶動環球周期上升
蔡金強：美樓市帶動環球周期上升
潘啓才：膽夠大 抽快手
潘啓才：膽夠大 抽快手
艾雲豪：選秀日的行為經濟學
艾雲豪：選秀日的行為經濟學
陳大為：美國多年面對的「通脹」：聯儲局的惆悵
陳大為：美國多年面對的「通脹」：聯儲局的惆悵
謝偉銓：從新填地街爆疫反思劏房規管
謝偉銓：從新填地街爆疫反思劏房規管
美股焦點ETF逐隻捉
美股焦點ETF逐隻捉
沈永年：內地三甲級醫院質素高
沈永年：內地三甲級醫院質素高
陸振輝：心安理得 生活最好形態
陸振輝：心安理得 生活最好形態
趙海珠：美元短線或反彈 趁機吸非美貨幣
趙海珠：美元短線或反彈 趁機吸非美貨幣
謝紹榮：「本土偏好」或不利投資回報
謝紹榮：「本土偏好」或不利投資回報
黃德几：FILA銷售理想 安踏整固後再上
黃德几：FILA銷售理想 安踏整固後再上
陸振球：耀才偏離港交所 可博反彈
陸振球：耀才偏離港交所 可博反彈
陸振球：今年內地股巿或跑贏美股
陸振球：今年內地股巿或跑贏美股
林少陽：短期最佳策略：逐步收割
林少陽：短期最佳策略：逐步收割
技術取勝：招商局升穿下降軌
技術取勝：招商局升穿下降軌
李聲揚：fb業績前投機買入
李聲揚：fb業績前投機買入
潘迪藍：亞洲經濟差 料貨幣匯率反跑贏
潘迪藍：亞洲經濟差 料貨幣匯率反跑贏
蘇沛豐：郵儲行獲李錄增持看好
蘇沛豐：郵儲行獲李錄增持看好
李順威：信貸市場仍穩 股市無礙
李順威：信貸市場仍穩 股市無礙
劉思明：港股隱現2018年初走險影子
劉思明：港股隱現2018年初走險影子
何啟聰：遭列黑名單失守30元 看淡小米沽21088
何啟聰：遭列黑名單失守30元 看淡小米沽21088
瑞銀亞洲：內險股起動 平保購20124
瑞銀亞洲：內險股起動 平保購20124
摩根大通亞洲：騰訊創新高 追CALL留意15125
摩根大通亞洲：騰訊創新高 追CALL留意15125
周顯：中策獲鄭家入股 想像空間較富通大
周顯：中策獲鄭家入股 想像空間較富通大
王弼：美匯若見底 美股有燶味
王弼：美匯若見底 美股有燶味
曾淵滄：美資沽小米 不必太慌張
曾淵滄：美資沽小米 不必太慌張
湯文亮：「還息不還本」免樓價大跌
湯文亮：「還息不還本」免樓價大跌
陳永傑：今年樓價料升7%
陳永傑：今年樓價料升7%
廖偉強：網絡世界用得其所
廖偉強：網絡世界用得其所
布少明：今年樓價料「小V彈」
布少明：今年樓價料「小V彈」
李志成：樓股皆旺 陽春早現
李志成：樓股皆旺 陽春早現
本木處九龍核心區 攻小家庭客
本木處九龍核心區 攻小家庭客
將軍澳廣場呎價重上1.7萬
將軍澳廣場呎價重上1.7萬
金銀走弱 避險宜選日圓瑞郎
金銀走弱 避險宜選日圓瑞郎