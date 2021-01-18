余淑穎：租金回報低 買樓養老非良策

（1）終身醫療保障：基本上Belle已擁有人壽和危疾的保障，但在信中沒有提及丈夫有沒有一個完善的終身醫療保障？可能現時夫婦各自在工作上享用僱員福利中的醫療保障，但請留意當你退休離職後，現時的醫療計劃保障能否變成個人醫療保障繼續受保？而現時的醫療計劃是否也能滿足個人需要？必須要慎重考慮和了解！在市場上不論是半私家或全私家房的全面全數醫療保障計劃已經相當普及和優化，以一個48歲同齡男或女性，不吸煙，身體健康的投保人為例，每年全數賠償額為1000萬元的亞洲地區計劃（包括新西蘭及澳洲）每年的保費約為8500元便可以擁有以上高端醫療保障。當然任何醫療保障會因應受保人的年歲增長和每年醫療成本增加而有所提升保費，這一點是所有投保人必須留意的。

（2）退休後自製長俸收入：Belle可運用定期戶口資產和股票投資來選擇一次式購入物業收租，或將資產作長期債券基金和高保證年金入息計劃來抵消日常基本生活開支。

（3）物業投資的憂慮：若選擇購入物業作收租的話，除了物業價格外，必須考慮物業地區、交通配套、樓齡和長期維修保養、差餉和管理費開支等。以銅鑼灣區為例，現時平均呎價為最低1.8萬元至2.8萬元不等，視乎單位、位置、樓齡而有所區別。若要用700萬元目標，同單位選擇太多，維修保養也必須要考慮，平均投資回報只有約每年3.5%至4%左右，並不是最好的上策！

（4）保證年金收入、股息及基金派息的投資選擇：Belle可考慮善用現時的定期及投資戶口作長期收息之用，方案如下：

將現有的股票投資盡量安排投資在長期穩定派息的公用股，相對股價較穩定而收息作抵消股價的波幅。至於670萬元的定期儲蓄，可選擇用300萬元投保即享年金計劃，現在市場上可找到每年保證現金派發約為4%的年金計劃，相當於每年派約12萬元保證入息。餘下的370萬元可考慮購入高收益派息債券基金，過往的5年平均每年派息為6%至7.5%。以每年平均7%的派息率預算，每年利息收入約為26萬元，將年金及基金派息收入相加，每年可達約38萬元的現金收入。足夠配合Belle現時的生活水平開支及日後醫療保費的需要。

至於基金入息選擇，投資者可按個人需要選擇每月派息的債券基金作提取作日常生活開支之用。始終派息基金投資自由度較高沒有年期的規限，但在任何投資前投資者必須考慮個人能承擔風險的能力和需要，任何投資價格都可升可跌，建議在投資前必須找專業的理財顧問及持牌人士作進一步詳細的分析。

美聯金融集團高級副總裁

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[余淑穎 理財信箱]