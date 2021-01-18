經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：業績遠勝預期 建倉招行

【明報專訊】上周指出債息抽升，市場波動會增加，要有調整的心理準備。結果上周三大主要指數均下跌，跌幅雖然只介乎0.9%至1.5%，但已創去年萬聖節以來最大一星期跌幅。上周五出現全面殺跌的現象，股市中無論是價值股，還是動力股、資源股、能源股、科技股、新能源股全遭拋售，同時金銀油銅和比特幣也全跌。相對於之下，港股表現強勁，恒指及國指分別升2.5%及3.3%，大幅跑贏美股，主因是極低殘的舊經濟股上升帶起。

上周五外圍市况跌勢急勁且全面。一般來說，市場會在升浪尾段多次走火警，之後才會出現真的轉勢。如上文所述，上周美股僅跌0.9%至1.5%，但已是近兩個多月以來最大跌幅，可見期間投資者回報有多豐厚。大升過後終於有些許調整，是一個健康的表現。當然，如果所有資產持續全線下跌，則意味市場真的出了問題，但暫時出現的風險有限。

市場炒作通脹升溫觸發調整

上周五另一個觸發市場調整的借口是通脹預期上升。密歇根大學1月消費者一年通脹預期初值為3%，消費者5年通脹預期初值為2.7%，兩者去年12月終值均為2.5%。受到疫情影響，美國生產受阻，更多要依賴進口，但全球貨櫃箱供應短缺，運費飈升以倍計，部分航線升幅更達10倍，物價短期內會有上升壓力，也會令消費者預期改變。

通脹債息料持續製造股巿「噪音」

但通脹真的殺到埋身了嗎？筆者覺得也不用太擔心。即使各類金屬、部分農產品價格不斷走高，但在現代社會中，必須先有薪酬大幅增長，名義購買力提升和企業加價進入正反饋，才有物價大範圍持續攀升的基礎。這個情况出現，前提是失業率過低令僱主加薪搶人，這可說是遙遙無期。當然，大家也可說今次是類似1970年代的成本推動型通脹，但這就需要疫情令生產無止境受阻，運費推動價格走高。但除非疫苗被證實失效，否則風險很小。只是通脹、債息會不斷對股市帶來噪音，要有心理準備。

筆者於50元附近推介招行（3968），當時主因是走勢似整固完成再上，但原來第四季業績遠勝預期。招行去年純利為973.42億元人民幣，同比增幅約4.82%，這意味第四季盈利升33%，呈V形反彈，股本回報率(ROE)去年達15.7%。

招行收入增長回到疫情前

招行表示，第四季收入增長11.5%，已回到公共衛生事件前的水平，其中包含利息收入和非利息收入分別增長11%和12.4%。貸款增長比上季略有放緩，增長12%。資產質量健康並持續改善，不良貸款率進一步下降至1.07%。表現可說是完美。本周會沽出五礦資源（1208）和上升乏力的SNAP，買入1000股招行和2000股中國太平（0966）。另外，上周買入的EOSE遭沽空機構狙擊而大跌，為安全起見也會止蝕。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

上 / 下一篇新聞

MONACO沽清145伙 即晚加推百伙 最大手客近3800萬掃3伙 周四次輪發售133伙
MONACO沽清145伙 即晚加推百伙 最大手客近3800萬掃3伙 周四次輪發售133伙
LP10四日暫收2300票 藝人張曦雯認購
LP10四日暫收2300票 藝人張曦雯認購
十大屋苑周末24成交 8個月最旺
十大屋苑周末24成交 8個月最旺
啟德1號1房785萬沽 4年升近四成
啟德1號1房785萬沽 4年升近四成
王于漸籲重售公屋 解封5.8萬億資產
王于漸籲重售公屋 解封5.8萬億資產
銅鑼灣舖空置率連跌兩月
銅鑼灣舖空置率連跌兩月
百達黃思遠：疫苗年美經濟遠勝海嘯後 續看好美股亞股
百達黃思遠：疫苗年美經濟遠勝海嘯後 續看好美股亞股
花旗黃栢寧上期測中 「港股升、美股跌」
花旗黃栢寧上期測中 「港股升、美股跌」
Global X首席投資總監Jon Maier：美控疫比財政刺激更重要
Global X首席投資總監Jon Maier：美控疫比財政刺激更重要
去年7月測中科技股強勢特朗普敗選
去年7月測中科技股強勢特朗普敗選
ViuTV闢「黃金時段」 廣告加價近四成 涉《造星》等節目播出時間 學者：年輕化議價力高
ViuTV闢「黃金時段」 廣告加價近四成 涉《造星》等節目播出時間 學者：年輕化議價力高
TVB新春廣告價3連凍 曾錦強：加價條件少
TVB新春廣告價3連凍 曾錦強：加價條件少
港視推「大家的」預約的士服務
港視推「大家的」預約的士服務
恒大物業爭月增3000萬平方米在管面積
恒大物業爭月增3000萬平方米在管面積
完成新一輪融資 戶戶送估值達546億
完成新一輪融資 戶戶送估值達546億
G3債發行量新高 渣打料今年續破頂
G3債發行量新高 渣打料今年續破頂
「富豪經紀」盧啟賢：疫情帶動保險生意 年輕富豪投保量大增 日人豪購保單值1.9億美元
「富豪經紀」盧啟賢：疫情帶動保險生意 年輕富豪投保量大增 日人豪購保單值1.9億美元
開闢新市場 難忘中東吃駱駝睾丸
開闢新市場 難忘中東吃駱駝睾丸
星科企拓港業務 助中小企出糧融資
星科企拓港業務 助中小企出糧融資
香港建設被提私有化 收購價溢價1.2倍
香港建設被提私有化 收購價溢價1.2倍
聯想建議發行CDR 回內地科創板上市
聯想建議發行CDR 回內地科創板上市
北燃藍天：現可疑交易 疑涉副主席鄭明傑
北燃藍天：現可疑交易 疑涉副主席鄭明傑
支付寶去年5隻「配售基金」 內媒：260萬名投資者退出
支付寶去年5隻「配售基金」 內媒：260萬名投資者退出
抖音母企字節跳動棄手機業務 改谷教育硬件
抖音母企字節跳動棄手機業務 改谷教育硬件
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元
裝心臟起搏器者或不適用
裝心臟起搏器者或不適用
余淑穎：租金回報低 買樓養老非良策
余淑穎：租金回報低 買樓養老非良策
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 港交所購16266
金子：大行升目標價 港交所購16266
張兆聰：震盪市下表現佳 濰柴可留意
張兆聰：震盪市下表現佳 濰柴可留意
蔡金強：美樓市帶動環球周期上升
蔡金強：美樓市帶動環球周期上升
潘啓才：膽夠大 抽快手
潘啓才：膽夠大 抽快手
艾雲豪：選秀日的行為經濟學
艾雲豪：選秀日的行為經濟學
陳大為：美國多年面對的「通脹」：聯儲局的惆悵
陳大為：美國多年面對的「通脹」：聯儲局的惆悵
謝偉銓：從新填地街爆疫反思劏房規管
謝偉銓：從新填地街爆疫反思劏房規管
美股焦點ETF逐隻捉
美股焦點ETF逐隻捉
沈永年：內地三甲級醫院質素高
沈永年：內地三甲級醫院質素高
陸振輝：心安理得 生活最好形態
陸振輝：心安理得 生活最好形態
趙海珠：美元短線或反彈 趁機吸非美貨幣
趙海珠：美元短線或反彈 趁機吸非美貨幣
謝紹榮：「本土偏好」或不利投資回報
謝紹榮：「本土偏好」或不利投資回報
黃德几：FILA銷售理想 安踏整固後再上
黃德几：FILA銷售理想 安踏整固後再上
陸振球：耀才偏離港交所 可博反彈
陸振球：耀才偏離港交所 可博反彈
陸振球：今年內地股巿或跑贏美股
陸振球：今年內地股巿或跑贏美股
林少陽：短期最佳策略：逐步收割
林少陽：短期最佳策略：逐步收割
技術取勝：招商局升穿下降軌
技術取勝：招商局升穿下降軌
李聲揚：fb業績前投機買入
李聲揚：fb業績前投機買入
潘迪藍：亞洲經濟差 料貨幣匯率反跑贏
潘迪藍：亞洲經濟差 料貨幣匯率反跑贏
蘇沛豐：郵儲行獲李錄增持看好
蘇沛豐：郵儲行獲李錄增持看好
李順威：信貸市場仍穩 股市無礙
李順威：信貸市場仍穩 股市無礙
劉思明：港股隱現2018年初走險影子
劉思明：港股隱現2018年初走險影子
何啟聰：遭列黑名單失守30元 看淡小米沽21088
何啟聰：遭列黑名單失守30元 看淡小米沽21088
瑞銀亞洲：內險股起動 平保購20124
瑞銀亞洲：內險股起動 平保購20124
摩根大通亞洲：騰訊創新高 追CALL留意15125
摩根大通亞洲：騰訊創新高 追CALL留意15125
周顯：中策獲鄭家入股 想像空間較富通大
周顯：中策獲鄭家入股 想像空間較富通大
王弼：美匯若見底 美股有燶味
王弼：美匯若見底 美股有燶味
曾淵滄：美資沽小米 不必太慌張
曾淵滄：美資沽小米 不必太慌張
湯文亮：「還息不還本」免樓價大跌
湯文亮：「還息不還本」免樓價大跌
陳永傑：今年樓價料升7%
陳永傑：今年樓價料升7%
廖偉強：網絡世界用得其所
廖偉強：網絡世界用得其所
布少明：今年樓價料「小V彈」
布少明：今年樓價料「小V彈」
李志成：樓股皆旺 陽春早現
李志成：樓股皆旺 陽春早現
本木處九龍核心區 攻小家庭客
本木處九龍核心區 攻小家庭客
將軍澳廣場呎價重上1.7萬
將軍澳廣場呎價重上1.7萬
金銀走弱 避險宜選日圓瑞郎
金銀走弱 避險宜選日圓瑞郎