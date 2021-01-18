張兆聰：業績遠勝預期 建倉招行

上周五外圍市况跌勢急勁且全面。一般來說，市場會在升浪尾段多次走火警，之後才會出現真的轉勢。如上文所述，上周美股僅跌0.9%至1.5%，但已是近兩個多月以來最大跌幅，可見期間投資者回報有多豐厚。大升過後終於有些許調整，是一個健康的表現。當然，如果所有資產持續全線下跌，則意味市場真的出了問題，但暫時出現的風險有限。

市場炒作通脹升溫觸發調整

上周五另一個觸發市場調整的借口是通脹預期上升。密歇根大學1月消費者一年通脹預期初值為3%，消費者5年通脹預期初值為2.7%，兩者去年12月終值均為2.5%。受到疫情影響，美國生產受阻，更多要依賴進口，但全球貨櫃箱供應短缺，運費飈升以倍計，部分航線升幅更達10倍，物價短期內會有上升壓力，也會令消費者預期改變。

通脹債息料持續製造股巿「噪音」

但通脹真的殺到埋身了嗎？筆者覺得也不用太擔心。即使各類金屬、部分農產品價格不斷走高，但在現代社會中，必須先有薪酬大幅增長，名義購買力提升和企業加價進入正反饋，才有物價大範圍持續攀升的基礎。這個情况出現，前提是失業率過低令僱主加薪搶人，這可說是遙遙無期。當然，大家也可說今次是類似1970年代的成本推動型通脹，但這就需要疫情令生產無止境受阻，運費推動價格走高。但除非疫苗被證實失效，否則風險很小。只是通脹、債息會不斷對股市帶來噪音，要有心理準備。

筆者於50元附近推介招行（3968），當時主因是走勢似整固完成再上，但原來第四季業績遠勝預期。招行去年純利為973.42億元人民幣，同比增幅約4.82%，這意味第四季盈利升33%，呈V形反彈，股本回報率(ROE)去年達15.7%。

招行收入增長回到疫情前

招行表示，第四季收入增長11.5%，已回到公共衛生事件前的水平，其中包含利息收入和非利息收入分別增長11%和12.4%。貸款增長比上季略有放緩，增長12%。資產質量健康並持續改善，不良貸款率進一步下降至1.07%。表現可說是完美。本周會沽出五礦資源（1208）和上升乏力的SNAP，買入1000股招行和2000股中國太平（0966）。另外，上周買入的EOSE遭沽空機構狙擊而大跌，為安全起見也會止蝕。

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