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港創家用吞嚥電刺激儀 患者可每日訓練 言語治療師指導後才出租 月租數百元

【明報專訊】上星期報道有本地初創公司研發出「即食原貌軟餐」等，協助吞嚥困難人士尋回進食的樂趣。其實，有些訓練可能幫到吞嚥困難人士，其中「吞嚥肌肉電刺激」就是常用療法。有港商伙拍美國公司，研發出全球第一部手提的吞嚥肌肉電刺激儀，出租給吞嚥困難人士，讓他們可以每日在家練習，希望有助加快復元。

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

專門代理外國醫療復康產品的翹弦有限公司（GSBE Company Limited），董事總經理何健輝表示，美國言語治療師Teresa Biber LoMonte在1999年研究出一種稱為The Biber Protocol的吞嚥肌肉電刺激療法，以訓練有吞嚥困難的人，協助他們恢復或改善吞嚥能力，這種技術獲得專利。但本地一直沒有機構引入這種訓練方法和儀器，時至2014年，公司邀請Teresa Biber LoMonte來港培訓言語治療師，才將The Biber Protocol引入香港，協助本地吞嚥困難人士。

伙美國言語治療師合作開發

由2014年至2020年底，公司和Teresa Biber LoMonte合作，本地有超過400名言語治療師完成Biber Protocol吞嚥電療法培訓，可以為吞嚥困難人士提供電刺激訓練。

何健輝稱，他父親因為鼻咽癌逝世，去世前好一段時間有嚴重吞嚥困難，無法進食，只能靠插喉來給養。雖然過去幾年陸續培訓數百名本地言語治療師，但何健輝認為最大樽頸是，言語治療師為每名吞嚥困難人士提供服務的頻率始終有限。

Biber Protocol吞嚥電療法臨牀講師、言語治療師林詩娟表示，言語治療師提供The Biber Protocol電刺激訓練收費一般每次由數百至1000元不等；若要上門服務，每次收費就要1000多元。由於費用關係和言語治療師時間有限，大部分吞嚥困難人士每周只能接受一兩次電刺激訓練。

何健輝表示，以往曾有不少吞嚥困難人士或家屬詢問，可否租Biber Protocol電刺激訓練儀器回家使用，但儀器相當大型，售價非常貴，亦不是設計給一般人操作。因此，公司和Teresa Biber LoMonte在2018年合作開發一款新電刺激訓練儀BiberPLUS+，特點包括成本比以往大型儀器低一截；體積小至可以手提，只需兩枚AA電池就能夠開動；其設計大幅簡化，已經內置常用模式和參數等。

兩枚AA電池開動 設計大幅簡化

何健輝續稱，用了兩年物色合適代工廠，找到一家英國工廠代工，去年10月底量產。首批BiberPLUS+在去年底運到香港，香港成為全世界最先推出手提吞嚥肌肉電刺激儀器的地區。不過，他指出，公司只將BiberPLUS+賣給醫院及具備Biber Protocol吞嚥電療法資格的言語治療師，吞嚥困難人士需先諮詢合資格言語治療師，再透過治療師來租用。因為要確保吞嚥困難人士適合使用這種療法，以及他們經過合資格言語治療師指導，知道如何使用BiberPLUS+。

至於每部BiberPLUS+租金是每月數百元，通常以3個月為期，期滿後吞嚥困難人士可以選擇是否續租。何健輝表示，不太想將儀器賣斷給吞嚥困難人士，是希望他們經過一段時間的電刺激訓練後，吞嚥能力能夠恢復正常，毋須長期倚賴儀器。除非有吞嚥困難人士確實有需要長期甚或終生使用，屆時雙方再商討。

今年出口到台灣菲律賓

林詩娟表示，吞嚥困難人士現在可以每日用BiberPLUS+進行3次電刺激訓練，可以一面進食、一面使用，相信會有助他們的肌肉協調能力加快改善。

何健輝表示，繼香港之後，公司在去年底運了一批BiberPLUS+到泰國，用來訓練當地的言語治療師。今年稍後時間，會出口到台灣和菲律賓，而英國亦可能在第二季開始發售。

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