抖音母企字節跳動棄手機業務 改谷教育硬件

內媒指出，今次字節跳動業務調整略顯突然，因為新石實驗室負責人吳德周才剛於3個月前的堅果手機發布會上表示，「堅果手機可以做得更好」。內媒更引述消息人士指出，新石實驗室管理層於去年底還討論新一年的擴張計劃，要將員工數量從約600人擴張到800人。

2018年進軍手機生意

更有內媒指出，字節跳動少有大型的收購行動，翻查以往紀錄，字節跳動以2017年以10億美元收購Musical.ly後，至2018年以逾億元收購錘子科技旗下的「堅果」團隊和部分專利使用權，組建成新石實驗室，繼續發展智能手機業務。截至目前為止，新石實驗室的員工人數大概有200人至300人，於兩年間合共發布兩代的堅果手機、TNT顯示器新品以及音箱等周邊產品，其最新產品是於去年10月發布的堅果手機R2和顯示器TNT Go。

指手機用戶服務不受影響

對於是次消息，字節跳動教育部相關負責人回應稱，看好教育硬件的前景和價值，為增強教育硬件團隊的研發能力。負責人更指，堅果手機用戶的服務將不受影響。