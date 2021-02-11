支付寶去年5隻「配售基金」 內媒：260萬名投資者退出

基金去年獲瘋狂追捧 約1360萬投資者申請

翻查資料，去年螞蟻上市時，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐5家基金公司在支付寶推出以發行價認購螞蟻集團股票的新基金，總規模達600億元，鎖定期為18個月。根據支付寶披露的數據，基金在9月25日開售後獲瘋狂追捧，最終有約1360萬名投資者成功申請。

鵬華基金退出者涉份額最多 約43億份

不過，螞蟻在去年11月上市前夕突被煞停上市，意味基金無法從中獲取利益，該批基金隨即惹起爭議，最終基金公司屈服讓投資者退出。有內媒指出，目前5隻螞蟻配售基金持有人數，已由原來的1359.72萬戶降至1100.85萬戶，減少近260萬戶，其中以份額計，鵬華基金退出者涉及份額最多，約43.56億份，至於中歐基金持有人則減少最多，涉及約91.17萬戶，但人均退出份額不大，華夏基金大戶退出多。

除一眾散戶外，在上市前入股螞蟻的機構投資者同樣不安，英國《金融時報》上周就引述消息人士報道，包括貝萊德、新加坡政府投資公司（GIC）等投資者，在螞蟻申請上市已投資達數十億美元，惟目前何時重啟上市仍然是未知之數，意味這批機構投資者的股權仍不能在二級市場套現，報道更指有投資者正在重新評估針對螞蟻的選擇，當中包括提出訴訟，但有部分投資者對此表示猶豫。人行則披露，螞蟻最新已應監管當局整改的要求，已成立整改工作組。