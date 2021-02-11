聯想建議發行CDR 回內地科創板上市

指募集資金有利提升在內地企業形象

聯想控股表示，聯想集團發行CDR回內地上市，將構成被視作集團出售附屬公司權益交易，聯想CDR發行將作為權益交易入帳，不會導致在公司的合併收益表中確認任何損益。集團指，今次上市募集資金有利於聯想進一步提升其在內地的企業形象、品牌知名度和未來發展前景，以及拓展境內的投資者群體。

聯想集團表示，今次上市涉及發行新股份作為基礎股份的中國存託憑證，以及就CDR於科創板上市及買賣的申請。根據建議，可向存託機構發行最多13.38億股基礎股份，佔擴大後股份總數不超過10%。中國存託憑證與基礎股份之轉換率為1:1。將發行的中國存託憑證最終數目以相關監管機構同意註冊之數目而定。

聯想擬將今次上市集資所得款項用於新技術、產品及解決方案的研發、相關行業的戰略性投資，以及補充公司的營運資金。集團董事長兼執行長楊元慶上周就表示，相信「回A」計劃有助於加強公司戰略與內地資本市場更緊密連接。