香港建設被提私有化 收購價溢價1.2倍

總代價近12億元

按公告，目前公司已發行股本總數為5.11億股，按註銷價每股8元計，涉資約40.89億元，但只計算今次協議安排收購的1.47億股或約28.79%，故實行私有化所需現金代價只約11.77億元，代價將以要約人內部現金資源撥付。集團又在1月13日公布，向股東宣派第二次中期股息每股0.13元，代替2020年度末期息。

代價將以要約人內部現金資源撥付

今次私有化原因，集團指是一個具吸引力的機會，以「誘人的溢價價格」讓股東變現其投資。由於香港建設以往股價低迷及流動性低下，加上股價只在其回購時獲得支持，由於需要維持最低公眾持股量，要約人不大可能進一步大規模購回或在市場上購買股份，變相消除股份一個重要流通性來源。而股份流通性低將令股東難以在不對股份價格造成不利影響的情况下執行場內出售。集團又指，股份過去5年按介乎68.56%至86.79%的每股資產淨值重大折讓進行買賣，公司於不攤薄其每股資產淨值的情况下無法進行任何重大股本集資。加上集團已對中國物業發展及投資業務投入大量資源，但在2018及2019年中國經濟放緩及當局抑制投機活動及收緊信貸的政策，導致兩年度的住宅物業銷售額分別減少46.2%及36.4%。

加上，2020年上半年受中美局勢緊張及新冠疫情影響，導致2020年首季已簽約銷售額不佳，及辦公室及零售物業的需求減少，亦影響投資物業租金收益等。