星科企拓港業務 助中小企出糧融資

Nicki Ramsay表示，CardUp用戶不但可透過平台繳交租金、稅項及薪金等，也可利用信用卡的可用信貸額度，作為公司融資方法之一。CardUp為企業提供最長55天免息期，欲紓緩中小企在疫情下所面對的現金流壓力。據CardUp網站資料，每次交易服務費由0.9%至3.5%不等，視乎帳戶及信用卡類型。

可信用卡信貸額度作公司融資

另Nicki Ramsay指，由於商業市場發展不及個人信用卡市場成熟，企業普遍仍需費力管理收款與付款事宜，故CardUp主打商業客戶，提供追蹤業務數據、核對帳務等功能，藉以幫助企業數碼轉型，節省時間成本。CardUp於2017年在新加坡創立，2020年底拓展香港業務。Nicki Ramsay表示，香港發展時間尚早，目前僅支援本地交易，冀2021年次季可將服務拓展至國際交易。

目前僅支援本地交易 冀次季拓至國際交易

問及未來發展方向，Nicki Ramsay表示，公司發展步伐不限於亞洲東南部，也見其他北部地區如台灣、日本等市場的潛力，惟暫時未有計劃發展至等地，未來目標先增加香港市場的滲透率。相信隨着公司不斷發展，未來將會進行融資活動，惟暫未有時間表。

此前，CardUp曾兩度融資共330萬美元（約2559萬港元）。