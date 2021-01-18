開闢新市場 難忘中東吃駱駝睾丸

提及自己保險生涯其中一個最大成就，是成功開闢中東及非洲等新市場，尤其是10多年前開拓杜拜市場，至今更成為公司第二大客源地。由於杜拜實行一夫多妻制，加上男女不平等，一般女性只能分到小部分遺產，因此很多人對這類可作遺產規劃的人壽保險有興趣。

成功打開中東非洲市場

入行多年，不少名人都是他的熟客，當中阿布扎比國王亦是座上客，「有次去杜拜出差，國王知道後叫我一齊食飯，話有好嘢益我。當時，他端來兩個如手掌大、棕褐色，帶點和暖又似肉非肉的物體。」吃了一口，羶味濃郁，國王問他味道如何，基於禮貌Calvin只好回應「好食」，「後來我問他，這究竟是什麼，國王說是駱駝的Testis（睾丸），而且那隻活生生的駱駝還在門外。」

還有一次印象深刻，是到非洲見客。Calvin表示，甫踏出機場已經見有幾個手持機關槍的大漢在等候他。由機場前往客戶住所亦有多輛汽車護送。「即將到達客戶家門，附近已經槍聲四起，在保鑣掩護下入屋，客戶表示槍戰是非常普遍，而且中彈也是等閑事。」