經濟

「富豪經紀」盧啟賢：疫情帶動保險生意 年輕富豪投保量大增 日人豪購保單值1.9億美元

【明報專訊】去年新冠病毒肺炎肆虐全球，不少名人富豪都曾經染病甚至因此去世，專門從事超大額私人人壽保險生意的 R.E. Lee International（亞溢利國際）行政總裁盧啟賢（Calvin）接受專訪時透露，受疫情影響，不少富豪加大原有保單投保額，更有年輕富豪因此更關注財產安排而投保。他表示，去年公司促成10億美元 （約78億港元）保單收入，其中年輕富豪投保數量大增，以致公司淨利潤較2019年升1.5倍。

明報記者 黃清瑤

「每逢有天災人禍或經濟下行周期，人壽保險銷售都會上升，去年疫情下，生意額已經超越2003年SARS及2008年金融海嘯。」盧啟賢續指，2019年平均一張保單價值5000萬美元，2020年平均每張單上升至8000萬美元。當中，35歲以下的年輕客戶大幅上升，投保額介乎800萬美元至1000萬美元。

超大額壽險富豪喜愛 可作遺產規劃

他表示，在未有疫情前，這類超大額人壽保險已經深受富豪所喜愛，主要是能夠做到遺產規劃。「我們最大客源來自日本，因為當地遺產稅曾高達70%，若不透過保險安排，很多時遺產已用作繳稅，到第三代已經所剩無幾。」他表示，去年最大一份保單就是來自日本，遺產稅居高不下，再加上當地疫情失控，結果促成一張價值1.9億美元的保單。

盧啟賢表示，這類超大額人壽保險「有錢就買得」，無論投保人是否處於戰亂地區，患上危疾抑或自殺也可賠償。不過，當中有很多細則要留意，例如投保人僅可買入身家的一半。「假設富豪身家有10億元，他只可買5億元的保額，人不可能在自己過世後而變得更值錢。」至於自殺，規定在簽署保單兩年後，涉及自殺身故才可索償。他解釋，「根據我們的統計，如果一個人要自殺，他根本等不到2年。以前我們有個客戶，在買入保單後兩年零一日自殺，我們都賠償了。」

保單額大 背後會有數十間公司承保

由於保單屬超大額保險，因此背後通常會有數十間公司承保。他表示，假設客戶購入1億美元保險，就會供市場的大型保險公司進行投標，並決定公司承擔多少百分比的保額。一般而言，這些大型保險公司亦會找再保險公司分攤風險。盧啟賢稱，這些公司一般會將收入購買美國長年期債券，投資風險會相對較低。

相關字詞﹕超大額保險 亞溢利國際 盧啟賢

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