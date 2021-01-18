G3債發行量新高 渣打料今年續破頂

嚴守敬表示，部分亞洲企業過去得到銀行支持，未曾考慮發債融資，不過環球央行量寬，去年美國10年期債息曾經低至0.5厘，比港元拆息更低，發行長債的利息比短期貸款更便宜，因此這些企業亦首度發行債券。資金充裕加上低息環境，即使去年有兩至三個月因疫情令債市幾乎沒有交易，最終債券發行量仍能打破紀錄。

另外嚴守敬指出，投資者逐漸習慣在家工作（WFH）的模式，反而增加投資債券的時間，過去投行需親身到外地與投資者會面，不過在疫情下投資者接受經電話會議進行路演，銀行家因此節省時間可同時安排全球債券發行。在家工作模式下，例如去年10月香港曾掛出8號風球，依然有基金投資者向嚴守敬表示會照常交易當日新發行的債券。

今年首周發200億美元債破紀錄

對於2021年，嚴守敬表示首周情况較過去更繁忙，當周亞洲市場有36個發行人，發行200億美元債券，均創歷來的首周紀錄。他指出，除了12月假期因素外，去年11月中國接連出現違約事件，令債市出現波動，因而延至今年初發債。投資者資金充裕，發行人亦借低息機會再融資，拉長債券年期，他預期將有不少中資企業，爭取在農曆新年前完成發債。

市場預期美國救市方案加碼，帶動美國10年期國債收益率回升至1厘以上，渣打預期至年中將升至1.25厘。市場利率比去年上升，不過嚴守敬指出，過去10年息率平均為2厘至3厘，聯儲局預期至2023年才會再加息，將短息保持低水平，因此今年企業發行新債，替換高息舊債仍多，預期今年亞洲債券發行保持在高水平，或再打破去年紀錄，暫時看不到負面因素。