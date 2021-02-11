完成新一輪融資 戶戶送估值達546億

Deliveroo表示，新一輪投資於集團潛在上市計劃之前進行，反映股東對集團未來發展機遇和增長潛力的信心表現。

擬拓「戶戶小廚」雜貨業務

Deliveroo表示，是次的融資將進一步推動公司的業務增長，和為車手提供更多的工作機會。投資帶動的領域包括，擴充以廚房站點作外賣配送業務的「戶戶小廚」，增加合作的飲食品牌。其二， 擴大雜貨業務的配送，Deliveroo稱，雜貨業務於過去的一年增長迅速。最後，為支持有關車手與集團合作的新措施。

Deliveroo對上一次的融資是2019年的5月，由美國電商巨頭亞馬遜作為主力投資者，當時籌集的資金達5.75億美元（約44.85億港元），令Deliveroo成為當時歐洲資金最充足的初創企業之一。當時市場評估Deliveroo的估值約為20億美元，今次融資相當於Deliveroo於一年半後，估值增長達2.5倍。

今次融資牽頭投資者之一的Durable Capital Partners首席投資官Henry Ellenbogen稱，網上食品配送服務屬於新興市場，以及其滲透率較低。

Henry Ellenbogen更形容，Deliveroo於市場的適應力強及創新，隨着時間的推移，Deliveroo有潛力成為更大的公司。