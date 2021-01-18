恒大物業爭月增3000萬平方米在管面積

母企帶來管理面積

或逾8000萬平方米

集團在上市時公布，其總簽約面積為5.267億平方米，而在管面積為2.69億平方米。據指，按恒大物業的規劃，公司IPO募集資金的65%將用於戰略收購及投資。加上母公司中國恒大（3333）2020年銷售額超過7000億元（人民幣，下同），以其約每平方米9000元的均價測算，交樓後有望為恒大物業帶來逾8000萬平方米的管理物業面積。

盈利方面，恒大物業指會一直保持「高增長屬性」，2017年至2019年的淨利潤年均複合增長率達195.5%，2020年盈利增速亦高達180%。

拓增值服務 推高盈利水平

此外，據指恒大物業還將業務邊界向增值服務領域延伸，與此前已引入騰訊、雲鋒基金等戰略投資者深入合作，將搶攻物業增值服務市場，進一步推高盈利水平。

近期中國恒大曾多次增持恒大物業，據聯交所披露權益顯示，中國恒大於1月8日斥約9.21億元增持9313.4萬股恒大物業，連同中國恒大在12月底連續4次增持，涉資約9.2億元，共計5次增持已達18.4億元。

恒大物業曾於1月7日收市後發布盈喜，預告2020年純利約26億元人民幣，按年大幅上升約2.8倍。