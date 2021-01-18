經濟

港視推「大家的」預約的士服務

【明報專訊】香港電視（1137）旗下HKTVmall近日預告，首季將推出預約的士服務，惟未有透露更多詳情。本報向港視及的士業界查詢情况，集團指服務將以「大家的」為名，適時會公布詳情；業界人士預計，港視將自行召募司機，不擔心構成競爭，更可推動行業加快發展電子付款。

港視：適當時候公布詳情

據公司註冊處資料，「大家的有限公司」於去年12月17日成立，由港視財務總裁黃雅麗及行政總裁（香港）周慧晶擔任董事，惟集團行政總裁王維基則不在董事名單內。集團表示，HKTVmall今年將推出不同新項目，擴大數碼生態圈，其中一項是在HKTVmall預約的士服務「大家的（TikTaxi）」，公司適當時候會公布詳情。

忠誠車行執行董事鄭敏怡透露，未有聽聞港視接觸行家或與公司合作，估計或會自行招募的士司機合作。她表示，香港人擅長變通，不同叫車平台各有賣點及定位，例如是提供折扣等，忠誠旗下的星群的士主打預約全日、輪椅客等，不擔心港視加入競爭，反而可帶動新衝擊，令司機有所得益。

她表示，現時生意難與疫情前相比，市面人流大減，前線司機收入亦受影響，各車行亦有下調租金，減輕司機負擔。

鄭敏怡又指，雖然行業生意下跌，但有不少新人入行，車行疫情起舉行網上的士考牌課程，至今已開設十多班，每次有逾100名學員參加，學員來自各行各業如中港司機、文員等，希望盡快投入行業，惟政府去年底暫停駕駛考試，車行已向部門反映學員需求。

HKTaxi去年電子付款增逾五成

曾與HKTVmall合作推出優惠的HKTaxi聯合創辦人Kay Lui表示，暫無計劃與港視合作，現時HKTaxi重點發展的士電子付款服務，相信HKTVmall亦會設有電子付款，可加快乘客及司機體驗新付款方式的好處，令HKTaxi推動工作更有效。他又指，一直以來均有不同公司邀請平台合作，日後在合適的環境及條件，兩者很可能成為合作伙伴。

他又指，去年抗疫令整體交通運輸需求均下跌，但平台的電子付款服務反而錄得逾五成升幅，月底將加強推廣「街車付款」功能，市民隨意在街上截車亦可電子付款服務，希望為客人帶來不一樣的乘車體驗。

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