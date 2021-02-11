ViuTV闢「黃金時段」 廣告加價近四成 涉《造星》等節目播出時間 學者：年輕化議價力高

明報記者 蔡穎霖

翻查ViuTV廣告收費價目表，發現該台將去年晚上約7時至12時時段，切割成兩個時段，分別為晚上6時55分至9時20分，以及晚上9時25分至午夜12時5分。其中後者時段去年曾播放大量話題節目，如近期的劇集《男排女將》、《全民造星III》和《晚吹》等，帶動廣告收費水漲船高。新時段30秒廣告費索價1.52萬元，較去年同時間的1.11萬元急升36.5%；而前者最新叫價僅1.17萬元，按年上調5%（見表）。

其餘時段加價5％ 增幅擴大

即使兩個「黃金時段」收費仍有明顯差距，但前者的5%增幅，已較去年同期的2%上升3個百分點。與此同時，「大台」TVB翡翠台新一年廣告收費繼續「凍價」。在前述的兩個時段內，30秒廣告費由4.97萬元至14.36萬元不等，加上TVB黃金時段在11時半後已經完結，與ViuTV有所不同，兩個主要免費電視台的廣告收費距離似逐步收窄。

根據ViuTV母公司電訊盈科（0008）最新業績報告顯示，截至2020年6月底上半年，ViuTV業務半年收益按年微增2.4%至1.3億元；其中廣告收益按年增加18.9%至1.13億元，佔整體收益86.9%。電盈當時就指出，受惠於更多市民在家抗疫，帶動ViuTV收視率上升，期內黃金時段收視按年升逾一倍。

此外，據了解，ViuTV曾向廣告商提供「賀台慶」廣告優惠，邀請商戶贊助產品以替代部分廣告費用，ViuTV則將會為公司一段30秒廣告提供約16次不定位電視廣告，優惠價約6萬元，意味每次播出的成本約3750元。惟廣告商認為優惠「性價比」不足，故仍在考慮當中。

推贊助產品代廣告費 業界觀望

中文大學商學院副院長（本科課程）王家徹稱，ViuTV廣告收費節節上升，向市場發出頻道冒起的信息，給予廣告商信心。他認為ViuTV的定位清晰，「（ViuTV）知道自己的熱門節目能吸引到年輕、較有消費能力的新一代，這群觀眾才是值得加價的主因」，但因應基數較小，即使ViuTV廣告費大幅加價，跟TVB仍有一段距離。