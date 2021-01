Global X首席投資總監Jon Maier：美控疫比財政刺激更重要

百達資產管理黃思遠在上文認為,2020年是疫情年(Year of the Virus) ,2021年則是疫苗年(Year of the Vaccine) ,預測隨着全球多國可廣泛應用疫苗控制疫情,今年環球經濟亦可重回增長軌道,有利股市等風險資產進一步向好,身在美國的Global X Jon Maier上周舉辦網上記者會時亦有相若觀點,引述國際貨幣基金組織(IMF)數據,預料今年美國經濟按年增長3%,與其他全球主要經濟體同步復蘇。

Maier表示,去年3月初疫情在美國大流行引致經濟衰退後,總統特朗普在3月27日已緊急簽署將《新型冠狀病毒疫情援助、救濟和經濟安全法案》【The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act】成為法律,向當地企業及個人提供支緩,為當地經濟提供直接的財務刺激,規模達2.2萬億美元,相等於GDP約10%;而去年12月推出的第二輪財政救助措施規模亦達9200億美元,相等於GDP約4.5%。換言之,美國去年先後推出的兩輪財政刺激措施,佔GDP約13.5%,這不單在G20成員國的主要國家中屬最高,亦遠高於美國在金融海嘯後2009年的救市力度(6%),實屬史無前例(見圖1)。

向前望的話,Maier分析,美國民主黨前周二贏得喬治亞州兩個參議院兩個補選議席後,已取得參議院控制權,連同早於2020年11月大選已贏取的總統寶座及眾議院控制權,現已實現全面執政,拜登本周三上任總統後,國會料很快便會通過由該新政府提出的新一輪約2萬億美元財政刺激措施,相等於GDP的9%至10%, 這會為當地今年經濟增長帶來有力的支持。

疫情重創美英經濟 經濟復蘇寄望疫苗

風險方面,Maier表示,美國近周不論新增確診

新冠病毒疫情及因此死亡的人數均處高位(見圖2),而與新西蘭及韓國等已成功控制疫情經濟重拾增長動力的經濟體不同,美國與英國一樣,經濟至今仍然被疫情困擾,故他預料拜登上任美國總統後,其中一項最重要的工作便是控制疫情,而疫苗若一如預期可在當地廣泛應用、幫助控制疫情,對經濟及股市均屬十分正面。

