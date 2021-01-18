百達黃思遠：疫苗年美經濟遠勝海嘯後 續看好美股亞股

明報記者 葉創成

恒指今年以來升勢如虹，連升三周累漲2187點或8.28%，惟值得注意的是，雖然恒指上周續漲695點或2.5%，惟期內錄得升幅及跌幅的藍籌各有26隻，五大升幅藍籌中，除了騰訊（0700）外，其餘四隻是被美國制裁拖累股份，它們近月股價均已錄得顯著跌幅，上周在「北水」低吸下始出現報復式反彈（見表），恒生綜合中型股指數及小型股指數上周分別下跌0.55%及1.09%，可見港股市寬有轉差迹象；上周五受累全球疫情擴大，美元匯價回升，美股三大指數均下跌，匯控（0005）及騰訊（0700）的美國預託證券（ADR）價格較本港上周五收市價下跌逾1%，阿里（9988）更跌逾2%，港股升勢本周料將受到考驗。

全球廣泛應用疫苗 經濟料重拾增長

百達資產管理黃思遠在第247期（去年5月4日出版）的封面故事指出，踏入傳統的「五窮月」港股或會受壓，惟由於本港銀行已跟隨美國減息至零水平，金融遏抑（Financial Repression）重現，建議趁港股調整低吸中美科技龍頭股，結果恒指在去年5月下跌1682點或6.83%，騰訊曾跌至400元，投資者若當時有參考他的建議低吸，回報可觀；由黃思遠管理、可因應市况靈活投資全球不同資產的「百達香港—瑞士百達策略收益-P 每月派息美元」基金去年亦錄得雙位數回報。珠玉在前，在目前港股有機會再出現調整之際，今期再次專訪他分享對後市的看法。

黃思遠首先指出，他並不預期港股本月餘下時間會像去年5月般出現明顯調整，「我們的基本判斷是，2020年是疫情年（Year of the Virus），2021年則是疫苗年（Year of the Vaccine） 」，預測隨着全球多國可廣泛應用疫苗控制疫情，今年環球經濟亦可重回增長軌道，有利股市等風險資產進一步向好。

美儲蓄率半世紀高 消費需求待釋放

富國資產管理基金經理寧君管理兩星期前、在第281期（今年1月4日出版）封面故事表示，美國廣義貨幣供應（M2）的按年增長率近月一直加快，至2020年11月已高達25.1%，水漲船高繼續推升美國以至全球股市，黃思遠亦同意此觀點，指美國近月M2增長率之快，已超過2008年金融海嘯後首次量寬（QE）時，甚至亦高於1970年代（見圖1），屬逾半個世紀以來最快，在流動性如此充裕的情况，加上有環球成功控制疫情經濟復蘇的憧憬，他不預期全球股市顯著調整，因此旗下基金目前超配股票、低配債券。

美企資產負債表穩健 疫情後可增資本開支

市場普遍認為，目前美國經濟備受疫情衝擊，聯邦政府要印鈔支付抗疫開支，並且由聯儲局買債來就此埋單，情况難以持續，而即使日後疫情受控，經濟要從低谷中重拾增長動力並不容易，有可能像2008年金融海嘯後一樣步入漫長的低經濟增長周期，惟黃思遠認為，美國經濟基本面仍然良好，強調「今次並不相同（This time is different）」，預料下半年走出疫情後，經濟增長可以超預期。

「目前我們看好美國經濟，最主要的原因我們認為美國家庭、銀行及企業的資產負債表均遠較2008年金融海嘯時健康。當中，其實於去年3月美國出現疫情大流行前，當地家庭的資產負債表已經很穩健，儲蓄率一直上升，而債務供款與收入比率（Debt Service Ratio、DSR）則一直下跌，而隨着疫情爆發，當地居民難以外出消費，這些趨勢便更明顯，美國整體家庭近月收入不單沒有下跌，還受惠於政府派錢，每月消費卻曾較高位回落26%，額外儲蓄（Excessive Saving）料高達1.3萬億美元（見圖2），這些消費上被遏抑的需求（pent up demand），將在疫情後釋放」。

「美國銀行的資本充足比率現已改善不少，不需要再經歷2008年金融海嘯後長達數年、漫長及辛苦的資產負債表修補期；而且在是次疫情期間，由於不明朗因素增加，加上流動性充裕，不少大企業均在市場巨額集資，若日後疫情受控消費市道改善，企業便會增加資本開支，這亦會推動經濟增長。」

央行印鈔加劇貧富懸殊 保持投資抗金融遏抑

「目前美國監管機構對銀行的態度亦較2008年金融海嘯後友善，當年它們要求銀行修補資產負債表，提出巴塞爾協議III（The Basel III Accord）要求銀行增加資本、減少貸款，但現在央行希望銀行增加貸款，銀行的資產負債表亦很穩健，等（疫情受控後）機會借錢出去」

黃思遠表示，雖然美國經濟各領域的資產負債表均見改善，惟由於美國是一個貧富懸殊十分嚴重的社會，目前不少低下階層亦的確受累疫情而「手停口停」，失業率亦繼續處於高位（見圖3），可以說，雖然股市已出現V形反彈，惟經濟只是U形反彈，中低收入勞工市場更屬L形走勢，因此聯儲局需要保持低息環境以刺激經濟改善就業，「不幸的是，美國是一個很現實的社會，出現很大分化，視乎你是甚麼階層……中產或以上家庭可以在家上學、在家辦公；低收入家庭卻可能真的是手停口停，貧困學童連手提電腦也沒有，家裏亦沒有寬頻上網，根本上難以在家上學，在疫情下便會出現學習困難」。

綜合上述分析，黃思遠強調，仍然看好美國經濟及股市前景，建議投資者要保持投資（stay invested），才可以對抗全球愈來愈大的金融遏抑（Financial Repression），「目前很多央行均把利率壓至很低，例如美國國債的實質利率（即孳息率減通脹）是負1厘，全球亦有17萬億美元債券屬負利率，在此情况下，投資者要保持投資，才可以守住自己的購買力」。

看好中美科技龍頭股 晶片股屬核心投資

截至去年11月底，「百達香港-瑞士百達策略收益-P 每月派息美元」基金的資產配置中，亞洲、北美及歐洲股票分別佔29.07%、25.34%及6.99%，其餘則是債券、現金及另類資產，10大持倉中包括台積電、Nvidia等晶片股，以及Apple、Amazon及騰訊。他解釋，晶片是現代科技的基礎（foundation of modern technology），在全球產業鏈上具領先優勢的晶片股有投資價值，會在美國、台灣、日本及韓國股市就此尋寶；另外，他認為中美科技龍頭股的市場支配地位穩固，監管風險可控，值得長線投資。

[封面故事]