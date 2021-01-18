百達黃思遠：疫苗年美經濟遠勝海嘯後 續看好美股亞股

【明報專訊】恒指上周續升695點或2.5%，連升三周，美股三大指數上周五均轉弱，市場關注本周港股會否受壓，以及拜登本周三（20日）上任美國新總統後的投資新形勢，今期封面故事專訪百達資產管理國際多元資產部高級投資經理黃思遠及Global X ETFs首席投資總監Jon Maier就此詳細分析。黃思遠認為，2020年是「疫情年」，2021年是「疫苗年」，預料全球多國可廣泛應用疫苗控制疫情，經濟重回增長軌道，利好全球股市，當中，美國儲蓄率近月處於逾半世紀以來最高水平，經濟增長可超預期，美股仍有不少投資機會；Maier則表示，美國近周不論感染新冠病毒疫情及因此身故的人數均處高位，美股表現將對疫苗的好壞消息十分敏感。
明報記者 葉創成
恒指今年以來升勢如虹，連升三周累漲2187點或8.28%，惟值得注意的是，雖然恒指上周續漲695點或2.5%，惟期內錄得升幅及跌幅的藍籌各有26隻，五大升幅藍籌中，除了騰訊（0700）外，其餘四隻是被美國制裁拖累股份，它們近月股價均已錄得顯著跌幅，上周在「北水」低吸下始出現報復式反彈（見表），恒生綜合中型股指數及小型股指數上周分別下跌0.55%及1.09%，可見港股市寬有轉差迹象；上周五受累全球疫情擴大，美元匯價回升，美股三大指數均下跌，匯控（0005）及騰訊（0700）的美國預託證券（ADR）價格較本港上周五收市價下跌逾1%，阿里（9988）更跌逾2%，港股升勢本周料將受到考驗。
全球廣泛應用疫苗 經濟料重拾增長
百達資產管理黃思遠在第247期（去年5月4日出版）的封面故事指出，踏入傳統的「五窮月」港股或會受壓，惟由於本港銀行已跟隨美國減息至零水平，金融遏抑（Financial Repression）重現，建議趁港股調整低吸中美科技龍頭股，結果恒指在去年5月下跌1682點或6.83%，騰訊曾跌至400元，投資者若當時有參考他的建議低吸，回報可觀；由黃思遠管理、可因應市况靈活投資全球不同資產的「百達香港—瑞士百達策略收益-P 每月派息美元」基金去年亦錄得雙位數回報。珠玉在前，在目前港股有機會再出現調整之際，今期再次專訪他分享對後市的看法。
黃思遠首先指出，他並不預期港股本月餘下時間會像去年5月般出現明顯調整，「我們的基本判斷是，2020年是疫情年（Year of the Virus），2021年則是疫苗年（Year of the Vaccine） 」，預測隨着全球多國可廣泛應用疫苗控制疫情，今年環球經濟亦可重回增長軌道，有利股市等風險資產進一步向好。
美儲蓄率半世紀高 消費需求待釋放
富國資產管理基金經理寧君管理兩星期前、在第281期（今年1月4日出版）封面故事表示，美國廣義貨幣供應（M2）的按年增長率近月一直加快，至2020年11月已高達25.1%，水漲船高繼續推升美國以至全球股市，黃思遠亦同意此觀點，指美國近月M2增長率之快，已超過2008年金融海嘯後首次量寬（QE）時，甚至亦高於1970年代（見圖1），屬逾半個世紀以來最快，在流動性如此充裕的情况，加上有環球成功控制疫情經濟復蘇的憧憬，他不預期全球股市顯著調整，因此旗下基金目前超配股票、低配債券。
美企資產負債表穩健 疫情後可增資本開支
市場普遍認為，目前美國經濟備受疫情衝擊，聯邦政府要印鈔支付抗疫開支，並且由聯儲局買債來就此埋單，情况難以持續，而即使日後疫情受控，經濟要從低谷中重拾增長動力並不容易，有可能像2008年金融海嘯後一樣步入漫長的低經濟增長周期，惟黃思遠認為，美國經濟基本面仍然良好，強調「今次並不相同（This time is different）」，預料下半年走出疫情後，經濟增長可以超預期。
「目前我們看好美國經濟，最主要的原因我們認為美國家庭、銀行及企業的資產負債表均遠較2008年金融海嘯時健康。當中，其實於去年3月美國出現疫情大流行前，當地家庭的資產負債表已經很穩健，儲蓄率一直上升，而債務供款與收入比率（Debt Service Ratio、DSR）則一直下跌，而隨着疫情爆發，當地居民難以外出消費，這些趨勢便更明顯，美國整體家庭近月收入不單沒有下跌，還受惠於政府派錢，每月消費卻曾較高位回落26%，額外儲蓄（Excessive Saving）料高達1.3萬億美元（見圖2），這些消費上被遏抑的需求（pent up demand），將在疫情後釋放」。
「美國銀行的資本充足比率現已改善不少，不需要再經歷2008年金融海嘯後長達數年、漫長及辛苦的資產負債表修補期；而且在是次疫情期間，由於不明朗因素增加，加上流動性充裕，不少大企業均在市場巨額集資，若日後疫情受控消費市道改善，企業便會增加資本開支，這亦會推動經濟增長。」
央行印鈔加劇貧富懸殊 保持投資抗金融遏抑
「目前美國監管機構對銀行的態度亦較2008年金融海嘯後友善，當年它們要求銀行修補資產負債表，提出巴塞爾協議III（The Basel III Accord）要求銀行增加資本、減少貸款，但現在央行希望銀行增加貸款，銀行的資產負債表亦很穩健，等（疫情受控後）機會借錢出去」
黃思遠表示，雖然美國經濟各領域的資產負債表均見改善，惟由於美國是一個貧富懸殊十分嚴重的社會，目前不少低下階層亦的確受累疫情而「手停口停」，失業率亦繼續處於高位（見圖3），可以說，雖然股市已出現V形反彈，惟經濟只是U形反彈，中低收入勞工市場更屬L形走勢，因此聯儲局需要保持低息環境以刺激經濟改善就業，「不幸的是，美國是一個很現實的社會，出現很大分化，視乎你是甚麼階層……中產或以上家庭可以在家上學、在家辦公；低收入家庭卻可能真的是手停口停，貧困學童連手提電腦也沒有，家裏亦沒有寬頻上網，根本上難以在家上學，在疫情下便會出現學習困難」。
綜合上述分析，黃思遠強調，仍然看好美國經濟及股市前景，建議投資者要保持投資（stay invested），才可以對抗全球愈來愈大的金融遏抑（Financial Repression），「目前很多央行均把利率壓至很低，例如美國國債的實質利率（即孳息率減通脹）是負1厘，全球亦有17萬億美元債券屬負利率，在此情况下，投資者要保持投資，才可以守住自己的購買力」。
看好中美科技龍頭股 晶片股屬核心投資
截至去年11月底，「百達香港-瑞士百達策略收益-P 每月派息美元」基金的資產配置中，亞洲、北美及歐洲股票分別佔29.07%、25.34%及6.99%，其餘則是債券、現金及另類資產，10大持倉中包括台積電、Nvidia等晶片股，以及Apple、Amazon及騰訊。他解釋，晶片是現代科技的基礎（foundation of modern technology），在全球產業鏈上具領先優勢的晶片股有投資價值，會在美國、台灣、日本及韓國股市就此尋寶；另外，他認為中美科技龍頭股的市場支配地位穩固，監管風險可控，值得長線投資。