百達黃思遠：疫苗年美經濟遠勝海嘯後 續看好美股亞股

明報記者 葉創成

恒指今年以來升勢如虹,連升三周累漲2187點或8.28%,惟值得注意的是,雖然恒指上周續漲695點或2.5%,惟期內錄得升幅及跌幅的藍籌各有26隻,五大升幅藍籌中,除了騰訊(0700)外,其餘四隻是被美國制裁拖累股份,它們近月股價均已錄得顯著跌幅,上周在「北水」低吸下始出現報復式反彈(見表),恒生綜合中型股指數及小型股指數上周分別下跌0.55%及1.09%,可見港股市寬有轉差迹象;上周五受累全球疫情擴大,美元匯價回升,美股三大指數均下跌,匯控(0005)及騰訊(0700)的美國預託證券(ADR)價格較本港上周五收市價下跌逾1%,阿里(9988)更跌逾2%,港股升勢本周料將受到考驗。

全球廣泛應用疫苗 經濟料重拾增長

百達資產管理黃思遠在第247期(去年5月4日出版)的封面故事指出,踏入傳統的「五窮月」港股或會受壓,惟由於本港銀行已跟隨美國減息至零水平,金融遏抑(Financial Repression)重現,建議趁港股調整低吸中美科技龍頭股,結果恒指在去年5月下跌1682點或6.83%,騰訊曾跌至400元,投資者若當時有參考他的建議低吸,回報可觀;由黃思遠管理、可因應市况靈活投資全球不同資產的「百達香港—瑞士百達策略收益-P 每月派息美元」基金去年亦錄得雙位數回報。珠玉在前,在目前港股有機會再出現調整之際,今期再次專訪他分享對後市的看法。

黃思遠首先指出,他並不預期港股本月餘下時間會像去年5月般出現明顯調整,「我們的基本判斷是,2020年是疫情年(Year of the Virus),2021年則是疫苗年(Year of the Vaccine) 」,預測隨着全球多國可廣泛應用疫苗控制疫情,今年環球經濟亦可重回增長軌道,有利股市等風險資產進一步向好。

美儲蓄率半世紀高 消費需求待釋放

富國資產管理基金經理寧君管理兩星期前、在第281期(今年1月4日出版)封面故事表示,美國廣義貨幣供應(M2)的按年增長率近月一直加快,至2020年11月已高達25.1%,水漲船高繼續推升美國以至全球股市,黃思遠亦同意此觀點,指美國近月M2增長率之快,已超過2008年金融海嘯後首次量寬(QE)時,甚至亦高於1970年代(見圖1),屬逾半個世紀以來最快,在流動性如此充裕的情况,加上有環球成功控制疫情經濟復蘇的憧憬,他不預期全球股市顯著調整,因此旗下基金目前超配股票、低配債券。

美企資產負債表穩健 疫情後可增資本開支

市場普遍認為,目前美國經濟備受疫情衝擊,聯邦政府要印鈔支付抗疫開支,並且由聯儲局買債來就此埋單,情况難以持續,而即使日後疫情受控,經濟要從低谷中重拾增長動力並不容易,有可能像2008年金融海嘯後一樣步入漫長的低經濟增長周期,惟黃思遠認為,美國經濟基本面仍然良好,強調「今次並不相同(This time is different)」,預料下半年走出疫情後,經濟增長可以超預期。

「目前我們看好美國經濟,最主要的原因我們認為美國家庭、銀行及企業的資產負債表均遠較2008年金融海嘯時健康。當中,其實於去年3月美國出現疫情大流行前,當地家庭的資產負債表已經很穩健,儲蓄率一直上升,而債務供款與收入比率(Debt Service Ratio、DSR)則一直下跌,而隨着疫情爆發,當地居民難以外出消費,這些趨勢便更明顯,美國整體家庭近月收入不單沒有下跌,還受惠於政府派錢,每月消費卻曾較高位回落26%,額外儲蓄(Excessive Saving)料高達1.3萬億美元(見圖2),這些消費上被遏抑的需求(pent up demand),將在疫情後釋放」。

「美國銀行的資本充足比率現已改善不少,不需要再經歷2008年金融海嘯後長達數年、漫長及辛苦的資產負債表修補期;而且在是次疫情期間,由於不明朗因素增加,加上流動性充裕,不少大企業均在市場巨額集資,若日後疫情受控消費市道改善,企業便會增加資本開支,這亦會推動經濟增長。」

央行印鈔加劇貧富懸殊 保持投資抗金融遏抑

「目前美國監管機構對銀行的態度亦較2008年金融海嘯後友善,當年它們要求銀行修補資產負債表,提出巴塞爾協議III(The Basel III Accord)要求銀行增加資本、減少貸款,但現在央行希望銀行增加貸款,銀行的資產負債表亦很穩健,等(疫情受控後)機會借錢出去」

黃思遠表示,雖然美國經濟各領域的資產負債表均見改善,惟由於美國是一個貧富懸殊十分嚴重的社會,目前不少低下階層亦的確受累疫情而「手停口停」,失業率亦繼續處於高位(見圖3),可以說,雖然股市已出現V形反彈,惟經濟只是U形反彈,中低收入勞工市場更屬L形走勢,因此聯儲局需要保持低息環境以刺激經濟改善就業,「不幸的是,美國是一個很現實的社會,出現很大分化,視乎你是甚麼階層……中產或以上家庭可以在家上學、在家辦公;低收入家庭卻可能真的是手停口停,貧困學童連手提電腦也沒有,家裏亦沒有寬頻上網,根本上難以在家上學,在疫情下便會出現學習困難」。

綜合上述分析,黃思遠強調,仍然看好美國經濟及股市前景,建議投資者要保持投資(stay invested),才可以對抗全球愈來愈大的金融遏抑(Financial Repression),「目前很多央行均把利率壓至很低,例如美國國債的實質利率(即孳息率減通脹)是負1厘,全球亦有17萬億美元債券屬負利率,在此情况下,投資者要保持投資,才可以守住自己的購買力」。

看好中美科技龍頭股 晶片股屬核心投資

截至去年11月底,「百達香港-瑞士百達策略收益-P 每月派息美元」基金的資產配置中,亞洲、北美及歐洲股票分別佔29.07%、25.34%及6.99%,其餘則是債券、現金及另類資產,10大持倉中包括台積電、Nvidia等晶片股,以及Apple、Amazon及騰訊。他解釋,晶片是現代科技的基礎(foundation of modern technology),在全球產業鏈上具領先優勢的晶片股有投資價值,會在美國、台灣、日本及韓國股市就此尋寶;另外,他認為中美科技龍頭股的市場支配地位穩固,監管風險可控,值得長線投資。

[封面故事]