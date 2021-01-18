王于漸籲重售公屋 解封5.8萬億資產

王于漸建議，向公屋租戶出售尚未出售的公屋單位，售價相當於市價二五折，將出租公屋單位重新分配，並提升其使用效率，並能在整體公屋單位數量不變下，有效加大公屋單位的供應量，預計可帶來5.8萬億元收益，相當於超過兩年的本地生產總值（GDP）或10年的政府財政開支。「香港正面臨最嚴峻的經濟衰退，租置計劃能讓眾多低收入公屋住戶，以低於市價的折扣獲取資產，減輕本港人口經濟不均及不穩，由公屋住戶產生的財富效應，將能促進總開支，協助本港經濟復甦。」

程騰歡：是時候檢討物業辣稅

負責撰寫私人房屋政策建議的港大經濟學副教授程騰歡表示，政府自2010年11月起，先後推出3項物業交易稅，分別為額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD，將炒賣需求轉作投資需求，同時亦減低非本地人對房屋的需求，從而令樓市降溫，但有關交易稅款只是令買家將物業持有期從短期延長至較長期，實際上短期減少房屋供應。

程直言，額外印花稅已推出逾10年，是時候檢視一系列措施的成效，對未能奏效的措施應予以修正。他又指，本港實際物業稅率偏低，如自2007至08年度起， 每年都有差餉寬減、物業修葺及支出亦有法定免稅額，按揭利息供款亦可扣稅等，難以成為壓抑房屋投資需求的有效工具，因此，取消住宅物業的各項扣稅和補貼項目會更奏效。

他還建議，提高恆常物業稅如差餉以取代辣稅。「目前差餉是現時的應課差餉值的約5%，較1998至99年度歷史最低紀錄僅高出0.5個百分點，而1984至85年度前的差餉更是雙位數，歷史高位是1976至77年度的18%，因此，建議調高差餉至15%作為管理房屋需求的政策工具，假若15%仍未奏效，就應進一步提高差餉率。」他補充，若香港永久居民的自住業主，則可獲豁免。

明報記者 甘潔瑩