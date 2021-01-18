十大屋苑周末24成交 8個月最旺

美聯亦統計，十大屋苑周末錄25宗成交，雖較上周末27宗減少7.4%，但已連續24周保持雙位數，且踏入2021年以來，十大屋苑一連3個周末成交均維持逾20宗的活躍水平，反映購買力持續湧現。

太古城本月23宗逼上月全月

龍頭屋苑鰂魚涌太古城，本月暫錄23宗成交，已逼近上月全月24宗水平，平均實呎18,800元。中原副區域營業董事張光耀表示，太古城本月成交持續加快，周末錄3宗成交，較上周末多1宗，周末成交包括銀星閣低層B室，實用面積809方呎，以1618萬元沽出，實呎20,000元。另海棠閣高層B室，實用面積1015方呎，以2338萬元沽出，實呎23,034元；美菊閣低層H室，實用面積1203方呎，成交價1980萬元，實呎16,459元。

疫情雖然反覆，但二手做價回升，沙田第一城本月暫錄約25宗成交，2房單位成交價更重上600萬元大關。美聯聯席區域經理翁凱傑指，沙田第一城9座高層D室，實用面積327方呎，以600萬元易手，實呎18,349元。原業主2016年360萬元購入，持貨5年，帳面獲利240萬元，單位升值67%。

第一城2房重上600萬大關

另外，受LP10收票影響，將軍澳周末二手交投放緩。中原分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳周末僅錄6宗二手成交，較上周末26宗大跌77%，區內指標屋苑新都城周末更「捧蛋」收場。

新盤搶客 將軍澳周末二手僅6宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期入市氣氛持續升溫，二手交投暢旺，尤其是千萬元以內的上車盤最受追捧。美聯住宅部行政總裁布少明表示，雖然「疫情」反覆，但減價盤「買少見少」，二手樓價走勢靠穩，加上一手暢旺，市民入市信心增加，趁農曆新年前積極「尋寶」。