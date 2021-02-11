LP10四日暫收2300票 藝人張曦雯認購

超額近12倍 日內加推

LP10上周三公布首張價單，179個單位折實平均實呎15,888元，折實兩房入場費699萬元，項目自上周開放示範單位後，市場反應踴躍，發展商表示項目示範單位及展覽廳過去4天錄得約1.5萬人次參觀，截至昨晚7時，已錄逾2300張入票，若以首張價單179伙計，已超額認購近12倍。發展商又稱，項目擬日內加推，以回應市場需要。

The Campton加推63伙 折實596萬起

另外，萬科長沙灣The Campton過去兩日共沽出約58伙，包括7伙以招標形式售出、實用面積796方呎的三房半單位。萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞表示，項目公布加推價單第7號，共涉63伙，戶型涵蓋開放式、1房至3房，價單定價由709.2萬至1591.8萬元，折實價595.8萬至1337.2萬元，折實實呎19,286至23,085元，若撇除景觀及樓層因素則屬原價加推。