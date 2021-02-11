MONACO沽清145伙 即晚加推百伙 最大手客近3800萬掃3伙 周四次輪發售133伙

明報記者 林尚民

發展商昨晚加推4號價單，涉及100伙，扣除最高20.5%優惠後，折實價662.8萬至1818.1萬元，折實實呎23,082至26,396元，整批單位折實平均實呎24,409元，比首張價單折實均呎22,669元高約8%。發展商同時公布銷售安排2號，安排周四次輪發售133伙，包括13伙招標單位，屬第2A座A室762方呎3房1套連工作間及洗手間戶型，而單計以價單發售的120伙，折實平均實呎24,216元。

售樓處樓下一度數百人聚集

總數提供399伙、預計明年7月落成的MONACO，為整個發展項目的第一期，發展商早前累計公布3張價單合共200伙，首輪率先推出145伙，開售前累計收3727票，超額認購近25倍。因應疫情，發展商昨安排售樓活動於下午1時才開始，但未到下午1時，已有大批買家在尖沙嘴港威大廈售樓處樓下的戶外位置排隊等候進場，雖然二人限聚令仍在實施，但據記者現場觀察，準買家連同代理，排隊人龍至少有數百人，當中包括不少扶老㩦幼的家庭，部分更帶同嬰兒到場排隊揀樓。

周末一手沽逾290伙 個半月最旺

發展商則分批安排人流進場，入場前需量度體溫，會德豐地產常務董事黃光耀更親自向買家派發口罩及酒精搓手液等防疫用品。項目開售首3小時，可售的145伙已售出逾半，而整批單位亦在開售約5個小時全數沽清，套現逾16.3億元。發展商又指，項目不乏大手客，全日共有9組買家連購兩伙或以上單位，合共涉資逾2.4億元，其中一組買家斥資3790.2萬元購入2伙3房及1伙2房單位；另一組大手買家亦斥資2470.4萬元購入開放式、1房及2房各一伙。在各戶型中，以3房單位最受歡迎，其中實用762方呎的2A座A室3房1套連工作間及洗手間單位，以及673方呎的2A座E室3房連儲物房單位最先沽清。

另外，受惠MONACO大賣，同區嘉華（0173）嘉峯匯，周末兩日共沽約37伙。綜合市場資訊，過去兩日新盤市場共錄逾290宗成交，為去年11月底周末約350宗一手成交後，約一個半月來最旺，而本月迄今新盤暫錄約560宗，逼近上月全月約590宗水平。