內地互聯網平台進入「強監管」時代

過去保護創新 反容讓巨頭壟斷

多年以來，中國對互聯網創新一直堅持「包容審慎」的監管原則，一些平台在寬鬆環境下迅速崛起，這些平台通過成熟的技術、精準的演算法極大方便了民眾生活，成為中國經濟增長的重要推動力之一。然而，部分互聯網巨頭卻反過來運用其規模優勢抑制競爭、扼殺創新。一些平台經營者無視規則，利用自身優勢損害消費者和中小投資者合法權益，破壞市場公平競爭秩序，侵蝕市場經濟健康發展基底。

過去多年，「保護創新」是互聯網企業的一道護身符，反壟斷始終未曾亮劍。每當討論互聯網反壟斷執法，有人強調優化營商環境和「放管服」改革，產業政策的優先順序高於反壟斷政策。但實際上，反壟斷跟優化營商環境並不矛盾，反有助於維護公平競爭秩序，提高平台國際競爭力，更有利於平台經濟實現更高品質發展。

當下，有必要為平台經濟這匹「野馬」套上合規的「籠頭」。《反壟斷法》適用於所有主體，不論內資企業和外資企業、國有企業和民營企業、互聯網企業和傳統企業，在反壟斷法面前應一律平等對待。

強化互聯網反壟斷早已是國外通行的做法，全球也掀起新一輪針對互聯網平台的反壟斷浪潮。當前，新冠疫情影響廣泛深遠，逆全球化趨勢更加明顯，全球產業鏈、供應鏈面臨重大衝擊。面對外部環境變化帶來的新矛盾、新挑戰，中國確立了「以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」。

這一戰略背景下，內需市場的挖潛、提質、增效顯得尤為重要，包括激發經濟活力、保護市場創造力等目標。這要求高層必須堅定加快市場化改革，敢於調整固化的利益格局，優化資源配置、更合理地分配市場「蛋糕」。

治理壟斷 為中小企創造機會

毫無疑問，新形勢下，中國要想進一步優化營商環境、進一步鼓勵競爭和創新，為中小企業創造更多機會，必須對實施不正當競爭和壟斷行為的平台進行壟斷治理「強監管」。

令人欣慰的是，現終於在平台反壟斷領域撕開一道口子，不僅能夠保護平台經濟領域的公平競爭和消費者權益，也有助於推動構建高水準社會主義市場經濟體制。值得強調的是，中國的反壟斷不應被解讀為針對某家互聯網平台的特別執法，更不應被解讀為否定創新、否定互聯網經濟、否定平台經營模式。

[馮其十 神州新形勢]