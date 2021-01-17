受惠國策 再生能源消費股可留意

V形復蘇 去年中國股票跑贏全球

工業生產增速幾乎已完全恢復，而消費仍有追趕空間。因此，今年經濟活動可能從前者向後者輪動。再加上去年的低基期效應（去年GDP增幅預計只有2.1%），我們預期今年中國GDP可望增長8.2%，但下半年的增速可能難以突破去年第四季5.4%的水平。

在強勁的經濟增長及中國企業盈利在去年獨創佳績的背景下，我們預期今年盈利增速將達到低至中雙位數。不過，全球企業盈利繼去年萎縮16%後，今年料將增長約27%，因此今年中國的盈利增速有可能顯得相對溫和，但中國盈利增長有更高的能見度。

今年中國經濟應繼續復蘇，主要受投資和消費帶動，且出口增長可能超出預期。政策逐漸走向正常化，但不太可能急劇轉向。在中美緊張局勢持續的背景下，中國聚焦於「雙循環」新發展格局，包括促進更多自由貿易和投資協定以確保供應鏈的穩定性。

今年中國GDP增速有望從去年的約2%上升至8%左右，主要受投資和消費帶動，且出口增長可能超出預期。今年消費有望實現低雙位數增長，主要受益於汽車銷售和日常消費持續走強，電子產品和家用電器等可選消費支出進一步增加，以及餐飲、電影和國內旅遊等服務行業的復蘇。今年固定資產投資（FAI）增速有望回升至高個位數，主要受基建和房地產以及持續改善的製造業投資拉動；鑑於開發商信貸監管收緊，房地產FAI在去年強勁增長後有可能放緩。

去年中國股票表現亮眼，回報率為30%至39%，遠高於全球股票的17%。儘管我們預計中國股票在今年的表現較為溫和，但仍有望取得中等雙位數的回報。我們認為，可選消費和可再生能源股份的回報率有望超出市場平均水平，兩者分別受益於政府對「內循環」和「綠色中國」的支持。近期因監管收緊而受到衝擊的數碼經濟類股份，可能帶來長期入市機會，因監管新規應有助促進線上行業健康發展。

亞洲貨幣去年漲4% 人幣貢獻大

亞洲貨幣去年上漲近4%，人民幣貢獻很大。中國的貨幣管理方式為人民幣帶來助益。在貿易加權基礎上，人民幣去年3月匯率與目前相若。這種在不利市况下的穩定表現，使得人民幣成為良好的投資。

瑞銀財富管理投資總監辦公室

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