社交媒體成散戶炒股指南

19歲大學生拍片大談炒股

數年前開始炒股的送貨司機Blake Bassett向《華爾街日報》稱，當散戶愛上一些股票，就把各大社交平台當作擴音器，呼籲「我們永遠要買入特斯拉」之類。他們整天發帖，像球賽評述。

中國蔚來汽車 成散戶熱搜字

北卡羅來納大學教堂山分校（UNC）的19歲學生Gavin Mayo稱，每天通常花1至5小時在TikTok、YouTube等平台瀏覽，尋找交易貼士，並為其超過6萬的TikTok粉絲製作影片。投資者在網上談論股票並非新鮮事。上世紀90年代末專門討論股票的互聯網聊天室，曾協助催化科網泡沫。如今社交媒體比以往任何時候都普及，加上Robinhood等零佣金交易平台湧現，而更多經紀商簡化了期權等高風險工具的買賣，令散戶的影響力大增。

中國電動汽車生產商蔚來（Nio）成了散戶最愛的股票。蔚來還算不上是家喻戶曉的汽車公司，但卻是Google搜索量最大的股票之一。在TikTok平台，標籤為#nio的影片已累積超過3500萬次瀏覽量。蔚來過去一年平均每天約有1.11億股易手，是美國市場交投最活躍的股票之一。2020年初，蔚來在美國交易的預托證券（ADR）價格還不到4美元，近期已在60美元左右，市值逾900億美元，遠高於通用汽車（GM）的逾700億美元市值。

[企業地球村]