與朱克伯格嫌隙 始於火箭爆炸意外

為AI技術問題隔空開火

2017年，兩人又為了人工智能（AI）技術問題隔空開火。馬斯克預言AI發展可能威脅人類，呼籲立法規管。朱克伯格則認為他危言聳聽，馬斯克繼而批評朱克伯格對AI的認知有限。

當fb在2018年捲入政治諮詢公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）的濫用數據醜聞，馬斯克即公開呼籲網民杯葛fb。當時WhatsApp聯合創辦人Brian Acton發推文，呼籲「是時候刪fb帳戶」。馬斯克發推文回應稱：「什麼是facebook？」有網民當時問馬斯克如何處理旗下特斯拉和SpaceX的fb帳號，馬斯克稱根本不知道開過這些帳戶。之後不久，這兩家公司都刪除了fb帳號。

[企業地球村]