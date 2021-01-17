與朱克伯格嫌隙 始於火箭爆炸意外

【明報專訊】馬斯克多次公開批評facebook（fb）創辦人朱克伯格，並積極參與杯葛fb的運動。部分市場觀察家認為，兩人至少自2016年以來開始不和。當時馬斯克旗下的SpaceX火箭在測試中爆炸，摧毀原本準備搭載該火箭升空的一枚以色列通訊衛星。fb租用該枚衛星的一些服務。對於通訊衛星被毀，朱克伯格毫不客氣地對SpaceX發射失敗「深表失望」。直至2018年，馬斯克才在Twitter抱怨自己當年「當了白痴」，給fb一次免費衛星發射來彌補上次發射失敗的損失，他認為fb應該有一些保險賠償。
為AI技術問題隔空開火
2017年，兩人又為了人工智能（AI）技術問題隔空開火。馬斯克預言AI發展可能威脅人類，呼籲立法規管。朱克伯格則認為他危言聳聽，馬斯克繼而批評朱克伯格對AI的認知有限。
當fb在2018年捲入政治諮詢公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）的濫用數據醜聞，馬斯克即公開呼籲網民杯葛fb。當時WhatsApp聯合創辦人Brian Acton發推文，呼籲「是時候刪fb帳戶」。馬斯克發推文回應稱：「什麼是facebook？」有網民當時問馬斯克如何處理旗下特斯拉和SpaceX的fb帳號，馬斯克稱根本不知道開過這些帳戶。之後不久，這兩家公司都刪除了fb帳號。