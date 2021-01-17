社交媒體助長政治兩極化 馬斯克：一塊骨牌推向暴亂

社交巨頭的影響力失控，近日成為全球關注焦點。美國總統特朗普的支持者衝擊美國國會山莊的事件，就被視為社交網絡的仇恨言論煽動暴力的結果。電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在國會山莊受衝擊後，曾在Twitter發推文，諷刺facebook（fb）這種社交巨頭的影響力有如骨牌效應，是美國當前亂局的元兇之一。

資料來源：商業內幕、德國之聲、華爾街日報

極端的言論，為社交媒體帶來巨大流量。這些平台製造了大量以激進言論著稱的政治明星、網絡紅人，他們的粉絲往往不相信主流媒體，偏聽於各種小道消息及陰謀論，而特朗普也就是這樣在社交媒體頂着「街頭鬥士」的頭銜，一路走進白宮。

封鎖特朗普帳號

突顯社交媒體不受政府規管

國會山莊受衝擊後，美國各社交媒體巨頭紛紛封殺他們有份催生的極端政治力量，封鎖特朗普及其陣營的帳號，試圖把他們滅聲。事件再次突顯不受政府約束的美國科網巨頭，其擁有的強大政治影響力及控制輿論的能力。

對於特朗普及其部分支持者給全網封殺一事，德國總理默克爾表達了批評的立場。政府發言人塞伯特（Steffen Seibert）表示，言論自由是基本權利，對這項基本權利作出限制時，必須基於法律，並遵循立法者限定的框架，而不應基於社交平台的管理層決定。

他表示，基於上述理由，默克爾認為封鎖特朗普帳號的做法「有問題」。但塞伯特也表示，在避免仇恨、謊言及煽暴言論「毒化」社會方面，社交媒體具有極大社會責任。法國財長勒梅爾亦稱，負責網絡規管的應該是國家，而不是「數碼寡頭」，形容科技巨企是「對民主的威脅之一」。

默克爾：

言論自由不應由科技巨企決定

社交媒體權力失控，為各國政府帶來監管的難題。在Whatsapp強制用戶與fb分享資訊後，馬斯克形容此舉是間諜行為，並在本月7日發推文呼籲網民轉用通訊軟件Signal。

馬斯克也是以言論破格見稱的意見領袖。在他發推文後不久，就引發股民集體炒錯股。由於Signal軟件並未上市，股民於是瘋狂購入一隻股票代碼為SIGL的醫療設備零件製造商Signal Advance的股份。截至11日（即馬斯克發推文後的3個交易日），SIGL股價由0.6美元，曾升至70.85美元，升幅達117倍。SIGL近日股價在10美元以上。

馬斯克隨便的一句說話，就令股民瘋狂。且看馬斯克日後會否成為「商業版特朗普」，又或近期的一些新興社交軟件會否變成新的社交媒體霸權。

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