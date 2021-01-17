快手去年虧損 分析：市場氣氛利炒作

9個月蝕72億 電商交易年升11倍

由去年尾至今年初延續的抽新股熱潮延續下，耀才證券研究部總監植耀輝指，雖然快手最新的報表顯示虧損，亦反映面對競爭，但是市場現時不看基本面，只看氣氛，料快手招股時，反應不俗。彭博的報道指，快手是次上市的融資規模將達50億美元（約390億港元）。

截至去年9月底，快手的中國應用平均日活躍用戶為3.05億，日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘，內容創作者佔平均月活躍用戶比例約26%。每月平均短片上傳量大約11億條，開展近14億場直播活動。去年首9個月收入407億元（見表1），按年增長49%；股東應佔虧損達973.71億元，經調整虧損為72億元。去年首11個月經營虧損更由首9個月的89.42億元，提高至94億元；電商交易總額由首9月的2041億元，增至3326.82億元。

與股東騰訊合作 聯營遊戲

快手表示，目前變現方式主要為在直播中向觀眾銷售虛擬物品，提供多種形式的線上營銷服務，以及收取電商銷售佣金。未來會通過提供網絡遊戲，在線知識分享及其他增值服務使收入來源更多元化。公司亦與主要股東之一騰訊（0700）等合作，按照收入分成安排在其平台上聯合營運移動端遊戲。

相比對手，快手每位日活躍用戶平均帶來總收入雖然只有0.5元，但是其日活躍用戶高達2.76億，但仍低於招股書中提及的「公司E」（估計為市場龍頭抖音）的4.26億（見表2）；但由於招股書內沒交代公司E的直播收入，故難以比較。

明報記者