MONACO收逾3700票 超額25倍

LP10收票第三日 累計近1800張

第四波疫情稍緩和，發展商積極籌備推售新盤。今日進行首輪銷售的啟德MONACO，首輪涉145伙，涵蓋開放式至3房，當中80伙即55%屬2房戶，單位折實價596.6萬至1888.7萬元，整批折實均呎23,323元，折實價市值16億元。

部署於本月開售的南豐日出康城LP10，綜合市場消息指，LP10在過去3日累收近1800票，以首張價單179伙計，超購9倍。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，LP10最快本周初加推，加推或輕微加價，視乎準買家意向，始決定加推單位時的單位戶型。

The Campton昨價單形式沽50伙

兩大新盤開售前夕，萬科香港旗下長沙灣The Campton昨日展開新一輪銷售，以價單形式推售74伙。萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，項目以價單形式出售的單位共售出約50伙，佔推售單位68%，當中有客人以2100萬元購入兩伙，集團計劃於短期內加推。

另外，發展商同步昨日推出20伙招標，當中包括3個頂層連天台特色戶，據悉，昨日成功售出6伙，餘下單位將於今日截標。

除The Campton外，多個新盤貨尾亦錄得成交。華懋九龍塘賢文禮士，昨日以招標形式售出獨立屋E，洋房實用面積3499方呎，屬4房連3套房及工人套房間隔，附設761方呎花園及916方呎台，以1.03億元售出，實呎29,437元。據悉，項目自2017年4月起推售，經過逾3年的銷售，全盤已悉數售罄。

賢文禮士最後一伙 洋房逾億沽

同位於延文禮士道、永義國際（01218）旗下已入伙的九龍塘雋睿，新近錄高價成交，永義國際銷售及市場部經理曾家進表示，成交單位為2座6樓B室，屬實用面積403方呎2房戶，享獅子山景，成交價1364.6萬元，實呎33,861元，成交價及成交價呎價均為項目2房戶新高。據悉，買家為港島區投資者，購入單位作投資用途。