資金避險美匯轉強 港股ADR受累 拜登救市方案現暗湧 歐美市場回軟

明報記者 歐陽偉昉

上周五道指下跌0.57%，報30,814點，標普500指數下跌0.72%，報3768點，納指下跌0.87%，報12,998點，周一為美股假期休市。

資金流入防守公用股避險

避險情緒升溫，資金流入防守公用股，標普公用股分類指數上升0.96%。花旗和富國等銀行股公布首季業績，盈利好過市場預期，不過股價早前預先炒上，收市分別下跌6.93%和7.8%。總結全周，納指在上周四盤中破頂後回吐，全周下跌1.5%，標指和道指亦下跌1.5%和0.9%。

嘉信理財：美數據遜預期

市場借勢回落

歐洲新增確診依然高企，而中國石家莊亦出現新一輪病例，上周歐洲及內地股市均錄下跌。市場對經濟復蘇樂觀程度下降，加上市場消化刺激經濟方案加碼的消息，總結全周，嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，美國經濟數據差過預期，特別是零售銷售等經濟數據，是驅動市場下跌主因。上周市場情緒一直處於極度樂觀的狀態，市場不需要催化劑，也會開始自高位回落。

恒指夜期周五下跌98點，收報28,493點，低水81點，ADR港股比例指數下跌0.72%，收報28,368點。油價受經濟前景拖累下跌，中海油（0883）ADR折合報7.99港元，較港股周五低收1.27%，中石化（0386）ADR折合報3.93港元，較港股低收1.15%。小米（1810）上周四被美國列入限制美企投資的名單，ADR股價連續第二日急跌，周五挫6.84%，折合報28.61港元，較港股低收2.36%。

溫傑：北水支持 仍看好港股

恒指在內險、科技股支持下，上周企穩兩萬八，全周錄得2.5%升幅。

對於外圍疫情問題，會否影響本周港股表現，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，目前美股仍屬正常的波動，上周五似借疫情在上升後回吐，目前市場流動性充足，美國將發放第二輪紓困現金，或帶動資金入市，加上美股仍較債券便宜，相信美股負面影響短暫。在外圍有望回穩下，加上北水近期急湧至港股，內地防疫措施也未有如去年1月般收緊，因此溫傑仍偏好港股，不過恒指升至現時約28,600點水平，出現整固亦屬正常。