啟德MONACO打造摩納哥風情

明報記者 歐陽慧恩

攝影 楊柏賢

以摩納哥為設計主調的MONACO，項目1期由兩座組成，共399伙，單位實用面積介乎280至1394方呎，其中開放式至2房戶的細單位佔全盤逾六成。因此，發展商展出的示範單位亦以細單位為主。

開放式至2房佔逾六成

其中，以2B座28樓B室為藍本的連裝修示範單位，屬無改動示範單位，即買家買入這單位時，將連示範單位中的室內裝修、家俬一併購入；單位實用面積480方呎，屬1房間隔（同座其他樓層B室屬2房間隔），單位裝修風格對應屋苑的摩納哥主題，融入當地常見的歐式帆船特色，用色亦以海藍色為主，配襯出天空及海洋色調。

單位客飯廳外連露台，牆身鋪上木製飾板，令室內光線顯得更柔和，設計師選用較輕巧、流線形家具，達到節省空間效果，及配襯屋苑的摩納哥主題，令單位內呈現出遊艇內講求安全、實用的空間特點。

個別單位連室內裝修家俬發售

客飯廳的高身入牆櫃屬多用途設計，前方儲物及擺放電視，後方可存放衣物，並將空間分隔成一個半開放式的多用途空間，既可用作擺放家居物件，亦可變成工作間。

睡房設有特色牆身、入牆窄身梳妝枱，以及特色層架等，具備節省空間的優點，為室內提供更多活動空間。值得一提的是，廚房空間十分寬敞四正，內設U形廚櫃，電器、煮食爐具以至儲物空間一應俱全，是面積500方呎以下細單位中少見的大廚房。

發展商另外提供一個清水示範單位，以2B座28樓C室為藍本，實用面積347方呎，屬1房間隔，採開放式廚房設計，同樣備有一系列歐洲和日本品牌電器及煮食爐具。客飯廳開則四正，鋪砌木地板外連露台，睡房大型窗戶接近落地，能引入充足室外自然光。洗手間則設於睡房內，形成套房格局，設有浴缸，地板和牆身以高溫瓷磚及石材鋪砌，實用美觀，適合年輕小家庭。

二期密鑼緊鼓部署登場

MONACO分兩期發展，第2期提供247個單位，現時仍待批預售樓花同意書，發展商早前曾表示，擬留待第2期稍後推售時才向公眾及傳媒展示3房示範單位，而第2期有機會於首季接力登場。

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