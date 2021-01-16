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2021年1月16日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
美列軍方公司 小米股價挫一成 黑名單新增9企之一 被動基金料沽貨50億美元
港股通成交額新高 淨買入禁令股規模減
富時羅素擬10月納中國國債 日投資者反對
醫渡首掛升1.5倍 稻草熊意外飈逾八成
石墨烯電池將量產聲稱充電超快 廣汽倒升兩成收市
銀行公會：港今年GDP望正增長
內地明令網上平台存款 只准消費支付 封殺支付寶等存款產品 學者：中央要求回歸本業
人行陳雨露：螞蟻已成立整改工作組
永煤違約過程涉違規 交易商協會處分11機構
佐丹奴半年復盈利 全年未扭虧
高銀金融全年轉蝕75億 歸因啟德物業減值
李律仁續掌金發局 盧彩雲林俊明入局
摩通季賺近千億 投行業務多賺82% 趁拜登救市消息出貨 美股早段急跌
機構組織劃清界線 特朗普大樓掀退租潮
量化之神西蒙斯 辭文藝復興科技主席
譚仔海港城「插旗」 乘芫茜風推新產品
匯控祈耀年慰勞員工 加一天假期
LP10兩日收近千票 擬日內加推 MONACO今截飛 一周暫收3300票超額22倍
名日‧九肚山今年開齋 洋房2560萬沽
元朗二手轉旺 半月破百宗成交
長沙灣全幢工廈9.65億沽 撤辣後最大宗
去年疫下補地價127億 4年新低
港大經管學院倡加差餉代辣稅
陸振球：禁晚間堂食 抗疫離地
周末睇樓好去處
啟德MONACO打造摩納哥風情
會所設兒童賽車場 近年新盤罕見
同區開放式單位186呎起
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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