港大經管學院倡加差餉代辣稅

王于漸籲加差餉至應課租值15%

房屋政策方面，港大首席副校長兼經濟學講座教授王于漸引述綠皮書內的研究指，目前物業三大辣稅，額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD令買賣物業成交減少，影響房屋短期供應，令樓價高企，亦削弱為樓市降溫的效用，故建議提高恆常物業稅如差餉以取代辣稅，差餉則建議由現時的應課差餉值的約5%，提高至15%，若香港永久性居民的自住業主，則可獲豁免。

建議重推公屋租置計劃

公共房屋方面，王氏又建議，重推公屋租置計劃，向公屋租戶出售尚未出售的公屋單位，售價相當於市價二五折，預計此舉可帶來5.8萬億元收益。至於居屋市場，合資格人士則可以市值七折購入物業。兩類單位在綠表市場轉售均毋需補地價，但若單位在自由市場轉售後，可設禁售期，以遏止投機炒賣。

負責協調的港大經管學院經濟學講座教授孫永泉指，是次發表的綠皮書旨在為本地經濟政策研究及討論，並為當前困局提出終極答案，期望綠皮書可引發各界繼續討論。學院將向政府遞交綠皮書，期望政府可就相關政策作詳細考慮及研究，支持並帶頭推動政策改革。