去年疫下補地價127億 4年新低

另地政總署資料顯示，去年第四季土地註冊處錄18宗契約修訂及兩宗換地登記個案，其中10宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂，涉及金額逾83億元，較去年第三季38.47億元，按季增加1.16倍，季內最大宗的補地價為泛海（0129）元朗洪水橋住宅項目，涉銀21.3億元，每方呎樓面補價約4082元。

另外，數據中心需求強大，有財團就持有工廈申請重建作數據中心。城規會文件顯示，財團就葵涌大圓街2至10號美羅工業大廈1期，新近申請以地積比率11.7倍發展，重建1幢22層高（包括2層地庫）的數據中心，以回應高端數據中心發展政策，總樓面約23.49萬方呎。

內地財團葵涌工廈申重建數據中心

資料顯示，美羅工業大廈1期持有人為EDJ II (HK) Limited，2019年9月8.8億元購入，以工廈樓面約19.5萬方呎計，平均呎價約4500元，公司董事為黃偉（HUANG, WEI），與內地萬國數據創始人、董事長黃偉姓名相同，料為同一人。

有財團就持有西貢土地改劃住宅，據城規會文件顯示，地皮為西貢沙下丈量約份第221約多個地段及毗連政府土地，鄰近西貢惠民路及大網仔路，財團擬以地積比率1.3倍發展，計劃興建154伙，總樓面約18.5萬方呎。