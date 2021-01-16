長沙灣全幢工廈9.65億沽 撤辣後最大宗

買家慳逾4100萬辣稅

資料顯示，上述物業早前已就項目向城規會申請放寬地積比率，擬建1幢27層高的新式工廈。項目地盤面積約1.58萬方呎，申請地積比率由原先的12倍，增加20%至14.4倍，涉及總樓面約22.8萬方呎，另提供51個車位。

李寧2000萬購荔枝角道888號

事實上，原屬工業區的荔枝角，近年正升級轉型為商貿區，不少業主改劃物業作新式工廈或商廈。早前新世界（0017）推售的樓花商廈，獲名人入市。土地註冊處顯示，長沙灣荔枝角道888號商廈的11樓A2室，面積1448方呎，以1922.4萬元售出，呎價約1.33萬元，買家為港譽實業有限公司，公司董事包括李寧（LI NING）、李進（LI CHUN）等，前者為「體操王子」及體育品牌李寧的創辦人及主席，外界料購入物業作投資用途。

商舖市場方面，近期接連沽售物業的佳寶超市，繼早前以2.05億元沽出大圍積存街1.8萬方呎巨舖後，新近再沽出深水埗相連舖，有關商舖位於福榮街1號及3號地舖連入則閣樓，1號舖面積1300方呎，連閣樓1300方呎，而3號舖面積1000方呎，連閣樓1000方呎，兩舖以4200萬元易手，較最初叫價4800萬元低600萬元或12.5%，折實呎價約9130元。

佳寶4200萬沽福榮街舖

料實蝕200萬

據悉，佳寶2017年8月先以約1990萬元購入3號舖，同年9月再以2000萬元購入1號舖，共涉資3990萬元。若計算交易雜費，或需蝕讓約200萬元。